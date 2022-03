Macron: Aj s Gréckom pracujeme na humanitárnej operácii pre Mariupol

Brusel 25. marca (TASR) - Francúzsko spolupracuje s Tureckom a Gréckom na spustení "humanitárnej operácie" zameranej na evakuáciu ľudí z obliehaného ukrajinského mesta Mariupol. V piatok to v Bruseli po summite EÚ oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR o tom infomuje na základe správ od agentúr AFP a Reuters.



Macron uviedol, že v najbližších hodinách bude mať možnosť hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Diskutovať by mali o evakuácii obyvateľov z najviac postihnutých oblastí.



Francúzsky prezident dodal, že spoločná "humanitárna operácia" Francúzska, Grécka a Turecka má umožniť bezpečne opustiť zničený Mariupol miestnym obyvateľom, ktorí o to požiadajú.



Prístavné mesto Mariupol patrí medzi ukrajinské mestá najviac zasiahnuté ruskou inváziou. Desaťtisíce ľudí sú v ňom uväznené a majú obmedzený prístup k jedlu či elektrine.



Ruské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že prvá fáza "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine je už takmer ukončená a momentálne sa zameriava na úplné "oslobodenie" Donbasu.