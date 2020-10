Macron: S koronavírusom budeme bojovať najmenej do polovice roka 2021

Paríž 24. októbra (TASR) - Francúzsko bude bojovať s koronavírusovou pandémiou ešte najmenej do polovice budúceho roka, vyhlásil v sobotu tamojší prezident Emmanuel Macron, ktorého citovala stanica BBC.



Jeho vyhlásenie prichádza v čase, keď počet infikovaných v jeho krajine presiahol jeden milión. Francúzske úrady v piatok zaznamenali vyše 40.000 nových prípadov nákazy a 298 súvisiacich úmrtí na ochorenie COVID-19.



Denné prírastky infikovaných osôb v Európe sa počas uplynulých desiatich dní zdvojnásobili. Starý svetadiel momentálne eviduje celkovo 7,8 milióna prípadov nákazy a približne 247.000 úmrtí.



"Nasledujúcich niekoľko mesiacov bude veľmi ťažkých a niektoré krajiny sú na nebezpečnej ceste," uviedol šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom.



Vedci varujú, že hoci sa účinná vakcína vyvíja bezprecedentne rýchlym tempom, situácia v súvislosti s koronavírusovou pandémiou sa nevráti do normálu ani na jar budúceho roka. Podľa nich bude trvať približne rok, kým bude vakcína dostupná.



Macron počas návštevy nemocnice v parížskej oblasti vyhlásil, že podľa vedcov bude vírus vo Francúzsku prítomný "prinajlepšom do budúceho leta". Dodal, že je ešte príliš skoro hovoriť o tom, či Francúzsko čaká ďalší celkový alebo čiastočný lockdown - obmedzenie pohybu obyvateľstva.



Nočný zákaz vychádzania úrady od piatku rozšírili na približne dve tretiny územia krajiny a predĺžili ho o šesť týždňov. Opatrenie môže byť zmiernené, ak počet infekcií klesne na 3000-5000 denne; na úroveň naposledy zaznamenanú koncom augusta.



Generálny riaditeľ verejného zdravotníckeho zariadenia AP-HP Martin Hirsch medzitým upozornil, že druhá vlna pandémie COVID-19 by mohla byť horšia než predchádzajúca.



"Za uplynulé mesiace vznikol dojem, že druhá vlna neexistuje alebo je iba nepatrná, avšak situácia je presne opačná. Na uliciach sa pohybuje mnoho pozitívnych, infekciu prenášajúcich ľudí, ktorí o tom ani nevedia, a nevie o tom ani nikto iný," vyhlásil Hirsch.



Takmer polovicu 5000 lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti vo Francúzsku aktuálne obsadzujú pacienti s ochorením COVID-19.



Francúzsky premiér Jean Castex povedal, že hrozí ďalší prílev pacientov. "Dnešné nové prípady infekcie sú zajtrajší hospitalizovaní pacienti. November bude náročný mesiac," zdôraznil.