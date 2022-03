Macron s ohlásením kandidatúry vyčkával

Paríž 3. marec (TASR) - Súčasný prezident Emmanuel Macron je posledný kandidát, ktorý má už zozbierané podporné podpisy i zostavený volebný tím, no kandidatúru ešte neohlásil. Expert Jean-Phillipe Derosier z Fakulty právnych, politických a sociálnych vied Univerzity v Lille pre TASR uviedol, že tento Macronov krok považuje za dobrú stratégiu. Podľa agentúry AFP by mal kandidatúru ohlásiť vo štvrtok.



"Nálepka odchádzajúceho prezidenta je lepšia než nálepka kandidáta v kampani. Ale aj bez toho má dobré šance, že bude znovuzvolený," konštatoval analytik.



Vo februárovom rozhovore pre denník La Voix du Nord súčasný francúzsky prezident uviedol, že môže byť kandidátom len vtedy, ak Francúzsko prekoná vrchol pandémie a opadne napätie okolo ukrajinskej krízy. "Povedal som im (Francúzom), že budem prezidentom až do konca," zdôvodnil v rozhovore.



Derosier v Macronovej situácii vidí výhody i nevýhody. "Má veľa zodpovednosti. Musí kontrolovať situáciu a odpovedať občanom. Navyše ho protikandidáti kritizujú za jeho rozhodnutia, pričom reagovať musí i na nich. Na druhej strane sa prihovára prostredníctvom prejavov k národu, velí armáde, stretáva sa s predstaviteľmi EÚ a NATO a je diplomaticky veľmi aktívny. Francúzi to vidia," analyzuje expert.



Macron má aktuálne zozbieraných 1785 podporných podpisov. Podľa medializovaných informácií už zostavil aj svoj predvolebný tím. "Program na papieri ešte nemá, ale napríklad v jeho príhovoroch k občanom navrhol už niekoľko vecí. Veľa hovorí o jadrovej energii a iných reformách, čo sú potenciálne body jeho programu," povedal Derosier.



Podľa stredajšieho prieskumu agentúry IFOP pre denník Paris Match je Macron na čele s 28 percentami podpory. Prvé miesto si v prieskumoch udržiava dlhodobo, pričom žiaden iný kandidát zatiaľ neprekročil hranicu dvadsiatich percent.



Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia 10. apríla, druhé kolo je naplánované na 24. apríla.