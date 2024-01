Macron sa ako čestný hosť zúčastnil na oslavách Dňa republiky

Naí Dillí 26. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v piatok v Naí Dillí zúčastnil ako čestný hosť na oslavách Dňa republiky, ktorým si India pripomína prijatie ústavy po získaní nezávislosti od britskej koloniálnej nadvlády. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Tisíce ľudí si prišli do centra indickej metropoly pozrieť veľkolepé oslavy, ktorých súčasťou bola aj vojenská prehliadka. Slávnostný sprievod vysielali naživo indické televízne stanice a sledovali ho milióny Indov.



Indická prezidentka Draupadí Murmúová sprevádzala Macrona na tribúnu neďaleko prezidentského paláca v slávnostnom koči z britskej éry s konským záprahom. Bolo to prvýkrát, čo India použila koč s konským záprahom na oslavách Dňa republiky po 40 rokoch, keď sa ho vláda vzdala v prospech automobilu.



Na tribúne privítal francúzskeho prezidenta indický premiér Naréndra Módí, ktorý mal na sebe šafranovo-žltý turban reprezentujúci hinduistické nacionalistické farby.



India tradične pozýva na oslavy Dňa republiky zahraničných lídrov. Vlani bol čestným hosťom egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, v roku 2015 zasa bývalý prezident USA Barack Obama.



Na vojenskej prehliadke ukázala indická armáda verejnosti tanky, raketové systémy či bojové vozidlá pechoty, s ktorými pochodovali stovky policajtov a vojakov.



Macron prijal pozvanie na návštevu Indie narýchlo po tom, čo nemohol pricestovať americký prezident Joe Biden, údajne z dôvodu svojho prejavu o stave Únie a snahe o znovuzvolenie.



Do slávnostného sprievodu sa zapojilo aj približne 90 francúzskych vojakov a 30-členná kapela. V rámci osláv v Naí Dillí vzlietli aj dve francúzske stíhačky Rafale.



"Veľká pocta pre Francúzsko. India, ďakujeme," napísal francúzsky prezident v príspevku na sociálnej sieti X.