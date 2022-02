Macron sa budúci týždeň stretne s Putinom aj Zelenským

Paríž 4. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron navštívi budúci pondelok Rusko, kde sa stretne so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Z Moskvy odcestuje do Kyjeva, kde má v utorok na pláne rokovania so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Cieľom jeho cesty je snaha o deeskaláciu konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na piatkové vyhlásenie Elyzejského paláca.



Prezidenti Francúzska a Ruska telefonicky hovorili vo štvrtok, pričom išlo už o tretí telefonát v priebehu týždňa. Témou ich rozhovorov boli otázky spojené s rokovaniami medzi Moskvou, Washingtonom a Severoatlantickou alianciou (NATO), ako aj bezpečnostné záruky, ktoré žiada Moskva v súvislosti s napätím okolo Ukrajiny. Macron opakovane telefonoval aj so Zelenským a s americkým prezidentom Joeom Bidenom.



Počas uplynulých rokov Macron opakovane zdôrazňoval, že Európa si musí ponechať otvorené komunikačné kanály s Ruskom a uprednostňovať dialóg pred priamou konfrontáciou.



Macron na poste hlavy štátu navštívil Rusko len raz, a to v máji 2018, keď sa zúčastnil na ekonomickom fóre v Petrohrade a stretol sa tiež s Putinom. Osobne sa so šéfom Kremľa stretol naposledy v lete 2019 počas summitu, ktorý sa konal na juhu Francúzska. Plánovaná návšteva Moskvy v máji 2020 sa zrušila pre pandémiu COVID-19.