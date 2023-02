Macron sa chystá na turné po štyroch krajinách strednej Afriky

Paríž 23. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa na budúci týždeň vydá na cestu po štyroch krajinách strednej Afriky, oznámila vo štvrtok jeho kancelária. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Jeho cesta prichádza v čase, keď sa Paríž snaží čeliť narastajúcemu vplyvu Ruska a Číny v tomto regióne.



Macron zavíta 1. marca do Gabonu, kde sa zúčastní na environmentálnom summite, ďalej bude pokračovať do Angoly, Konžskej republiky a Konžskej demokratickej republiky (KDR), kde svoju cestu 4. marca zakončí.



Francúzsko a jeho západní spojenci obviňujú ruskú žoldniersku Vagnerovu skupinu, ktorá je známa svojimi aktivitami v Sýrii a na Ukrajine, z pôsobenia v Mali a Stredoafrickej republike (SAR), čo prinútilo Francúzsko stiahnuť svojich vojakov z protidžihádistických misií v tomto nepokojnom regióne.



Macron zdôrazňuje, že Afrika je prioritou jeho druhého funkčného obdobia; vlani v júli podnikol cestu do Kamerunu, Beninu a Guiney-Bissau.



Viaceré mocnosti v Afrike sa na sklamanie Západu v snahe zachovať si svoje záujmy a udržať si odstup od rusko-ukrajinského konfliktu pridali k Číne a Indii, pričom rovnako odmietli zaujať stanovisko k ruskej ofenzíve.



Macron, poukazujúc na udalosti na Ukrajine, obvinil Rusko, že je "jednou z posledných koloniálnych imperiálnych mocností" a že vo svete vedie novú formu "hybridnej vojny".