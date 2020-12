Macron sa cíti dobre a občanom odporúča dodržiavať pandemické pravidlá

Paríž 18. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok cez sociálne siete informoval, že sa cíti dobre, ale symptómy ochorenia COVID-19 ho donútili zmierniť svoje obvyklé pracovné tempo. Ubezpečil však, že prioritným problémom - napr. epidemiologickej situácii v krajine či brexitu - sa venuje z rezidencie La Lanterne, kam sa uchýlil do karantény.



Informoval, že prostredníctvom mobilovej aplikácie už kontaktoval všetky osoby, s ktorými sa v posledných dňoch stretol. Iných ľudí - francúzskych i zahraničných politikov o pozitívnom výsledku Macronovho testu informoval aj Elyzejský palác.



Macron sa vo videopríhovore poďakoval za všetky prejavy podpory a ľudí vyzval, aby naďalej dodržiavali všetky odporúčania odborníkov, aj keď sú "tvrdé a únavné". Zdôraznil, že "treba vydržať". Pripomenul, že "prichádza vakcína" a všetko sa dostane do starých koľají. Poukázal tiež na to, že on sám si dával veľký pozor, a napriek tomu sa nakazil. Dodal však, že ak by nedodržiaval odporúčané pravidlá, zrejme by sa nakazil ešte skôr a koronavírus nového typu následne preniesol na viac ľudí.



Informoval, že má podobné prejavy choroby "ako tisíce z vás" - pociťuje únavu, bolesť hlavy a má suchý kašeľ. Avizoval, že správu o svojom zdravotnom stave bude zverejňovať každý deň. Dodal, že niet dôvodu, aby uňho choroba mala nepriaznivý vývoj.



Rezidencia La Lanterne je poľovnícky zámoček vo Versailles v departemente Yvelines. Macron sa tam presunul vo štvrtok popoludní. Spolu s ním tam je aj jeho osobný lekár Jean-Christophe Perrochon. Prvá dáma, Brigitte Macronová, zostala v Elyzejskom paláci v Paríži, informoval spravodajský portál LCI.



Lekári vo Francúzsku medzičasom v súvislosti s Macronovým nakazením poukázali na riziká, ktoré predstavuje konzumácia jedál vo väčšej spoločnosti. Ilustrovali to na Macronovom príklade, ktorý dôsledne nosí rúško alebo respirátor a dodržiava všetky odporúčané pravidlá, ale v posledných dňoch absolvoval niekoľko skupinových podujatí, kde sa podávali jedlá. Spoločné obedy či večere pritom lekári považujú za rizikové. Niektorí kritici sa vyjadrili, že Macron hromadnejším stolovaním poslúžil ako zlý príklad pre spoluobčanov, keďže vo Francúzsko sa odporúčajú stretnutia najviac šiestich ľudí.