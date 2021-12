Macron sa napriek kritike stretol v Saudskej Arábii s dedičom moci

Džidda 4. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval v sobotu do Saudskej Arábie a stretol sa s vplyvným dedičom moci, korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Ide o prvú oficiálnu návštevu vysokopostaveného západného lídra v kráľovstve bohatom na ropu od vraždy saudskoarabského exilového novinára Džamála Chášukdžího v roku 2018. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Chášukdžího zavraždilo v októbri 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule špeciálne komando poslané z Rijádu.



Saudská Arábia opakovane poprela správy, že na vražde, ktorá vyvolala celosvetové pobúrenie, sa podieľal korunný princ Muhammad. Ten prijal Macrona v sobotu v kráľovskom paláci v saudskoarabskom prístavnom meste Džidda.



Lídri hodnotili vzťahy medzi oboma krajinami, skúmali "oblasti partnerstva" a diskutovali o vývoji na Blízkom východe, napísala saudskoarabská štátna tlačová agentúra SPA bez uvedenia podrobností.



Návšteva je súčasťou Macronovej cesty po krajinách Perzského zálivu, v rámci ktorej bol už francúzsky líder v Spojených arabských emirátoch (SAE) a v Katare.



Macron v piatok obhajoval svoju cestu do Saudskej Arábie a rozhovory s korunným princom, keďže kritici obvinili francúzskeho prezidenta z legitimizovania režimu zodpovedného za Chášukdžího vraždu.



V reakcii na kritiku Macron povedal, že táto cesta nemá rehabilitovať ani schvaľovať saudskoarabskú vládu. Argumentoval, že Saudská Arábia, najľudnatejšia a najdôležitejšia krajina Perzského zálivu, je nevyhnutným partnerom, lebo pomáha Libanonu zasiahnutému krízou či zaisťuje mier a stabilitu na Blízkom východe.



"To neznamená, že schvaľujem (vládu) alebo zabúdam (na vraždu) alebo že nie sme nároční partneri," dodal Macron.



Podľa správy amerických tajných služieb zverejnenej vo februári 2021 Muhammad nariadil operáciu s cieľom zajať alebo zabiť Chášukdžího.



Rijád túto správu odmietol ako nepravdivú.



Saudská Arábia bola vlani hostiteľom summitu skupiny krajín G20, ktorý sa pre obavy z pandémie koronavírusu konal online.