Macron sa oboznámil s postupom renovácie katedrály Notre-Dame

Paríž 14. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron navštívil v piatok parížsku katedrálu Notre-Dame, aby sa oboznámil s postupom renovačných prác po ničivom požiari, ktorý pred štyrmi rokmi poškodil značnú časť tejto historickej pamiatky.



Ako informovala agentúra AFP, asi desať minút pred príchodom Macrona a jeho manželky Brigitte na stavenisko požiadalo niekoľko desiatok policajtov prítomných ľudí – domácich aj turistov –, aby spred katedrály odišli. Dôvodom boli aj výzvy na internete, aby sa tam ľudia zišli a pred prezidentom vyjadrili odmietavý postoj k nepopulárnej dôchodkovej reforme.



Macronova návšteva v katedrále sa konala deň pred štvrtým výročím ničivého požiaru a len niekoľko hodín pred tým, ako francúzska Ústavná rada vynesie svoj verdikt o ústavnosti zákona o dôchodkovej reforme.



Katedrálu by mali po renovácii znovu otvoriť koncom roka 2024, teda nie už v čase olympijských hier v Paríži v lete toho roku.



Do konca tohto roka opäť získa svoju ikonickú štíhlu vežu, sanktusník, ktorá bude vernou kópiou 96-metrovej veže pristavenej v 19. storočí architektom Eugnom Viollet-Le-Ducom. Veža bude pozostávať z dubovej drevenej konštrukcie s olovenou krytinou.



Jej 80 ton vážiaci drevený základ, spočívajúci na kamenných oblúkoch vo výške 30 metrov nad krížením hlavnej a priečnej lode katedrály, majú dokončiť v sobotu – presne štyri roky od požiaru, ktorý šokoval kultúrny svet.



Úrady tvrdia, že značne pokročilo aj čistenie približne 42.000 štvorcových metrov stien, kamennej výzdoby a klenieb katedrály.



Čistenie sa začalo aj na veľkom organe, ktorý síce požiar nepoškodil, ale pokryl ho prach z roztaveného olova. Organ pozostáva z 8000 píšťal a tie čistia a montujú späť po jednej.



Pokročili tiež práce kamenárov, ktorí od vlaňajšieho novembra obnovujú múry zničené pri požiari.



Podľa parížskeho arcibiskupa Laurenta Ulricha by v lete mali byť schválené plány na vnútornú úpravu katedrály. Cieľom je vytvoriť pre návštevníkov priestor na "vzdelávaciu a duchovnú púť, nie ekvivalent múzea".



Požiar katedrály Notre-Dame vyvolal celosvetovú vlnu podpory a solidarity vrátane poskytnutia finančných darov vo výške 846 miliónov eur.



Príčina vypuknutia požiaru stále nie je známa, orgány činné v trestnom konaní pokračujú v jej zisťovaní, pričom sudca koná aj vo veci následného znečistenia objektu a jeho okolia olovom.



Francúzska vláda tento týždeň oznámila, že na obnovu a zabezpečenie 87 katedrál po celom Francúzsku vynaloží 220 miliónov eur.