Macron sa ospravedlnil Alžírčanom, ktorí bojovali po boku Francúzov

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/MO

Paríž 20. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok požiadal o "" za to, že Francúzsko opustilo Alžírčanov, ktorí bojovali po boku francúzskej armády počas vojny svojej krajiny za nezávislosť. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.Viac než 200.000 alžírskych moslimov, známych ako harkiovia, slúžilo ako pomocné sily vo francúzskej armáde v tomto konflikte, ktorý proti sebe postavil alžírskych bojovníkov za nezávislosť a ich francúzskych koloniálnych pánov. Vojna za nezávislosť Alžírska prebiehala v rokoch 1954-1962.Na konci tejto vojny - poznačenej extrémnou brutalitou na oboch stranách vrátane rozsiahleho mučenia - francúzska vláda ponechala harkiov, aby sa bránili sami, a to napriek prísľubom Paríža, že sa o nich postará, vysvetľuje AFP." vyhlásil Macron na ceremónii v Elyzejskom paláci, na ktorej sa zúčastnilo približne 300 ľudí, väčšinou preživších harkiov a ich rodín.Dodal, že Francúzsko "". Prezident tiež prisľúbil, že vláda vypracuje návrh zákona o uznaní zodpovednosti štátu voči harkiom a o potrebe "".Po podpísaní mierovej dohody, ktorá Alžírsku zabezpečila nezávislosť, mohlo odísť do Francúzska iba približne 42.000 harkiov. Niektorí si so sebou zobrali manželky a deti.Francúzska vláda spočiatku odmietala uznať ich právo na pobyt v krajine a mnohí boli celé roky zadržiavaní v internačných táboroch. Celkovo utieklo do Francúzska zhruba 90.000 mužov, žien a detí, zvyšok zostal v Alžírsku, kde boli mnohí zmasakrovaní.Harkijskí aktivisti vo Francúzsku, ktorí sa v roku 2001 pokúsili zažalovať Alžírsko za zločiny proti ľudskosti, tvrdia, že zabitých bolo 150.000 ľudí.Harkiovia sú v Alžírsku považovaní za zradcov a vo Francúzsku predstavovali nepríjemnú spomienku na bolestivú porážku. Konflikt si celkovo vyžiadal približne pol milióna mŕtvych.Vo Francúzsku v súčasnosti žije zhruba 400.000 harkiov a ich potomkov. Ich integrácia do francúzskej spoločnosti je však zložitá, keďže sú považovaní za imigrantov, ale zároveň ich odmietajú ostatní imigranti žijúci vo Francúzsku.V roku 2016 bývalý francúzsky prezident Francois Hollande oficiálne pripustil, že Francúzsko harkiov "". O dva roky neskôr bol pre nich vytvorený pomocný fond vo výške 40 miliónov eur.Macronove pondelňajšie stretnutie podľa AFP znamená "" smerom k plnému uznaniu zodpovednosti Francúzska za ich utrpenie, uviedol Macronov úrad. Dejiny harkiov nemožno oddeliť od histórie Francúzska, tvrdí Elyzejský palác.Emmanuel Macron sa už verejne vyjadril k množstvu nevyriešených problémov z koloniálnej minulosti Francúzska vrátane testovania jadrových zbraní v Polynézii, úlohy Paríža v rwandskej genocíde či vojnových zločinov v Alžírsku.