Macron sa stretne s Abbásom, aby rokovali o uplatňovaní prímeria

Na snímke Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Schôdzka nadväzuje aj na septembrové rozhodnutie Macrona uznať existenciu Palestínskeho štátu na summite Organizácie Spojených národov.

Autor TASR
Paríž 11. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa stretne s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom v utorok v Paríži, aby spoločne rokovali o „úplnom uplatňovaní“ dohody o prímerí v Pásme Gazy, uviedol Elyzejský palác. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Lídri „budú spoločne diskutovať o ďalších krokoch v rámci mierového plánu, najmä v oblasti bezpečnosti, správy a rekonštrukcie,“ povedal úrad francúzskeho prezidenta. K stretnutiu dochádza mesiac po uzavretí prímeria v Gaze, ktoré ukončilo dvojročný konflikt medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.

Očakáva sa, že Macron bude s Abbásom hovoriť aj o humanitárnej pomoci v Gaze a riešení zmien v rámci Palestínskej samosprávy. Jej reforma je podľa Elyzejského paláca nevyhnutná pre „demokratický a suverénny Palestínsky štát žijúci v mieri a bezpečí po boku Izraela“.

Schôdzka nadväzuje aj na septembrové rozhodnutie Macrona uznať existenciu Palestínskeho štátu na summite Organizácie Spojených národov. Tento krok Palestínska samospráva označila za „historický a odvážny“.
