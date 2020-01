Macron sa v Jeruzaleme dostal do potýčky s izraelskou políciou

Tel Aviv 22. januára (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa dostal počas dnešnej prehliadky jeruzalemského Starého Mesta do slovnej potýčky s izraelskou políciou. Macron obvinil mužov zákona z porušenia pravidiel, ktoré im zabraňujú vstúpiť do Kostola sv. Anny. Tento chrám z križiackej éry je totiž vlastníctvom francúzskej vlády a považovaný za francúzske územie.



"Nepáči sa mi, čo ste tu predo mnou spravili. Choďte von, prosím. Je mi ľúto, ale my poznáme pravidlá. Nikto nemusí provokovať. My sme pokojní. Prosím, rešpektuje pravidlá, ktoré sú tu už stáročia. So mnou sa nezmenia. Je to jasné?" varoval Macron zvýšeným hlasom v angličtine izraelských policajtov v klenutom vchode do chrámu.



Francúzsky prezident je na návšteve Jeruzalema, kde sa zúčastní na Svetovom fóre o holokauste, informuje stanica BBC.



Videozáznam zachytávajúci Macrona obklopeného francúzskym a izraelským bezpečnostným personálom začal krátko na to kolovať na sociálnych sieťach. Ministerstvo zahraničných vecí židovského štátu sa k potýčke odmietlo vyjadriť.



Podobnú situáciu zažil na rovnakom mieste v roku 1996 aj bývalý francúzsky prezident Jacques Chirac.



Kostol sv. Anny, ktorého vznik sa datuje do roku 1138, je najlepšie zachovaným križiackym chrámom v Jeruzaleme. Podľa kresťanskej tradície sa v jeho krypte nachádzajú pozostatky Panny Márie a jej rodičov.



Svätostánok je situovaný v okupovanej východnej časti Jeruzalema, severne od Chrámovej hory. Na kostole veje francúzska zástava od roku 1856, keď ho osmanskí Turci darovali Francúzsku za pomoc pri bojoch v krymskej vojne.