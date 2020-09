Macron sa v Litve stretol s líderkou bieloruskej opozície Cichanovskou

Vilnius 28. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v utorok počas návštevy Litvy stretol s bieloruskou opozičnou líderkou Sviatlanou Cichanovskou. Ako informovali litovské médiá, stretnutie sa uskutočnilo v hlavnom meste Vilnius.



Ako uviedol pred schôdzkou hovorca bieloruskej aktivistky, Cichanovská chcela francúzskemu prezidentovi tlmočiť svoje presvedčenie, že nové prezidentské voľby v Bielorusku by sa mali uskutočniť ešte tento rok.



"Hlavnou témou rozhovoru bude zorganizovanie nových prezidentských volieb v Bielorusku a možná mediácia iných krajín vrátane Francúzska," uviedol Cichanovskej hovorca v utorňajšom vyhlásení, ktoré bolo vydané ešte pred stretnutím s Macronom.



Cichanovská podľa hovorcu dúfa, že za politické zmeny v Bielorusku sa jednotne predstaví celá EÚ.



Macrona, ktorý v pondelok začal dvojdňovú návštevy Litvy, Cichanovská vyzvala, aby pôsobil ako sprostredkovateľ pri riešení situácie v Bielorusku. Podľa Cichanovskej by Macron mohol do dialógu medzi tamojšou vládou a opozíciou zapojiť aj Rusko.



Macron v nedeľu vyhlásil, že bieloruský prezident Alexandr Lukašenko musí odstúpiť po tom, ako EÚ odmietla uznať legitímnosť jeho sporného opätovného zvolenia.



Lukašenko podľa oficiálnych výsledkov augustových volieb porazil Cichanovskú v pomere vyše 80 k desiatim percentám hlasov. V Bielorusku však neustávajú masové protesty proti jeho znovuzvoleniu. Cichanovská krátko po voľbách odišla z Bieloruska do Litvy.