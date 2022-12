Macron sa v New Orleans stretol s Muskom; hovorili o Twitteri

New Orleans 3. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v piatok počas svojej návštevy amerického štátu Louisiana stretol s majiteľom sociálnej siete Twitter Elonom Muskom. Stretnutie nebolo vopred oznámené. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Dnes popoludní som sa stretol s Muskom a mali sme jasný a úprimný rozhovor," uviedol Macron po neverejnom stretnutí v Múzeu umenia v New Orleans, ktoré trvalo hodinu. Francúzsky prezident na Twitteri napísal, že vyjadril znepokojenie nad moderovaním obsahu na tejto platforme, ktorú Musk v októbri kúpil za 44 miliárd dolárov.



"Transparentné pravidlá pre užívateľov, posilnenie spravovania obsahu a ochrana slobody prejavu – je potrebné vyvinúť snahu, aby Twitter fungoval v súlade s nariadeniami EÚ," uviedol Macron.



Stretnutie sa uskutočnilo v čase, keď Musk čelí kritike v súvislosti so svojimi plánmi s Twitterom a problematikou regulovania nenávistných prejavov a protizákonného obsahu na tejto platforme. Miliardár po kúpe sociálnej siete prepustil tisícky jej zamestnancov vrátane tých, ktorí mali na starosti sledovanie dodržiavania pravidiel upravujúcich zverejňovanie obsahu.



Musk okrem toho obnovil niekoľko účtov, ktoré boli zablokované z dôvodu porušovania pravidiel obsahu, napríklad konto amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Zrušil tiež pravidlo, ktoré užívateľom Twittera zakazovalo uverejňovať dezinformácie o covide a očkovaní.



Podľa denníka Financial Times Európska únia varovala Muska, že Twitter zakáže, ak nebude dodržiavať prísne pravidlá o moderovaní obsahu.