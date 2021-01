Macron sa za konanie Francúzska v Alžírsku neospravedlní

Paríž 20. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vylúčil oficiálne ospravedlnenie za konanie Francúzska v Alžírsku počas jeho kolonizácie a vojny za nezávislosť. V stredu o tom podľa agentúry AFP informovala Macronova kancelária.



Toto oznámenie sa objavilo v čase, keď sa očakáva zverejnenie správy historika Benjamina Storu, ktorého Macron vlani v júli poveril "vypracovaním súpisu pokroku dosiahnutého vo Francúzsku v súvislosti s kolonizáciou a alžírskou vojnou".



Namiesto "pokánia či ospravedlnenia" za okupáciu Alžírska či osem rokov trvajúcu vojnu, ktorá ukončila 132 rokov francúzskej vlády, Macron prikročí k niekoľkým "symbolickým gestám" zameraným na podporu zmierenia.



Macron sa podľa portálu France Info zúčastní na troch aktoch v rámci spomienky na 60. výročie ukončenia alžírskej vojny z roku 1962. Očakávať ho budú 25. septembra na dni tzv. harkiov - ide o moslimov a Alžírčanov, ktorí počas vojny o nezávislosť slúžili vo francúzskej armáde; 17. októbra bude na spomienkovej udalosti k násilnému potlačeniu demonštrácie Alžírčanov v Paríži v roku 1961 a pripomenie si aj dohody podpísané 19. marca 1962 vo francúzskom meste Évian.



Francúzsko obsadilo územie Alžírska v roku 1830 a považovalo túto oblasť za svoju integrálnu súčasť, nie za kolóniu. V Alžírsku sa usadili milióny Francúzov a veľa Alžírčanov sa presídlilo do Francúzska. Aj vzhľadom na to Francúzsko v rokoch 1954 - 1962 bojovalo proti alžírskemu nacionalistickému hnutiu, aj keď v rovnakom čase nebolo proti vyhláseniu nezávislosti vo svojich kolóniách v západnej a strednej Afrike.



Francúzski historici odhadujú, že vo vojne za nezávislosť Alžírska zomrelo asi 400.000 Alžírčanov, vláda tohto severoafrického štátu hovorí dokonca o milióne obetí. Oficiálne pritom Francúzsko až do roku 1999 konflikt v Alžírsku vôbec neoznačovalo za vojnu: vo vládnych dokumentoch sa písalo o "operácii" na vymáhanie práva a poriadku.



Macron, ktorý je prvým prezidentom narodeným po skončení koloniálnej éry Francúzska, už vo februári 2017 počas kampane pred prezidentskými voľbami označil kolonializmus v Alžírsku za zločin proti ľudskosti.