Macron, Scholz a Draghi sa z Kyjeva vlakom vrátili do Poľska

Varšava 17. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Olaf Scholz a taliansky premiér Mariu Draghi sa v noci na piatok vlakom vrátili z ukrajinskej metropoly Kyjev do Poľska. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Macron, Scholz a Draghi navštívili Ukrajinu prvýkrát od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy 24. februára.



Jednu hodinu pred príchodom ich vlaku do poľského mesta Przemyšl sa taliansky premiér Draghi pripojil k Macronovi v jeho vozni na bilaterálne rokovania.



Macron absolvoval spoločné rozhovory aj s kancelárom Scholzom krátko po odchode vlaku z Kyjeva.



Traja lídri, ku ktorým sa na návšteve Ukrajiny pridal aj rumunský prezident Klaus Iohannis, uviedli, že sú pripravení "okamžite" zaručiť Ukrajine oficiálny štatút kandidátskej krajiny, potrebný na vstup do Európskej únie.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj toto vyhlásenie privítal a vyjadril nádej, že sa na to členské štáty dohodnú pred blížiacim sa summitom EÚ, ktorý sa uskutoční 23. a 24. júna.



Každá z delegácií mala v špeciálnom vlaku vypravenom ukrajinskou stranou k dispozícii štyri vozne, približuje AFP. Okrem diplomatov a novinárov sprevádzalo lídrov aj približne 80 členov francúzskeho, nemeckého, talianskeho a ukrajinského bezpečnostného personálu.