Macron si v Londýne pripomenul vojnový prejav de Gaulla z roku 1940

Londýn 18. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vo štvrtok stretol v Londýne s britským premiérom Borisom Johnsonom. O Macronovej prvej zahraničnej ceste od začiatku vypuknutia pandémie koronavírusu informovala agentúra AFP.



Macron do Británie pricestoval, aby si pripomenul 80. výročie prejavu bývalého francúzskeho prezidenta Charlesa de Gaulla. Ten 18. júna 1940 v Spojenom kráľovstve v rozhlase predniesol emotívny prejav, v ktorom vyzval Francúzov na boj proti nacistickému Nemecku.



Francúzsky prezident počas štvrtkovej návštevy udelil mestu Londýn Rad Čestnej légie za vojenské zásluhy a ocenil britskú metropolu ako "miesto zrodu slobodného Francúzska".



Na Macrona sa nevzťahuje povinná 14-dňová karanténa, ktorú musí v súčasnosti absolvovať väčšina ľudí prichádzajúcich do Británie zo zahraničia. Hovorca britského premiéra Borisa Johnsona podľa AFP povedal, že francúzska delegácia v tomto prípade spadá to kategórie zástupcov zahraničnej krajiny alebo teritória, na ktorých sa toto opatrenie nevzťahuje.



Francúzsky prezident sa počas návštevy taktiež stretol s britským princom Charlesom. Podľa Charlesa je posolstvo nádeje generála de Gaulla spred 80 rokov aktuálne aj v súčasnej dobe pandémie nového koronavírusu.