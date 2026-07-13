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Macron: Sily pre Ukrajinu absolvujú cvičenia v susedných štátoch
Prezident zároveň oznámil, že Francúzsko a Ukrajina sa dohodli na pláne dodávok 16 stíhacích lietadiel typu Rafale pre Kyjev.
Autor TASR
Paríž 13. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok po stretnutí tzv. koalície ochotných v Paríži uviedol, že medzinárodné sily, ktoré budú nasadené na Ukrajine v prípade dosiahnutia prímeria s Ruskom, absolvujú v nadchádzajúcich mesiacoch vojenské cvičenia v krajinách susediacich s Ukrajinou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Dnes sme sa rozhodli, že cvičenia sa uskutočnia v nadchádzajúcich mesiacoch. Budú prebiehať v susedných krajinách Ukrajiny s cieľom overiť naše plány nasadenia a preukázať, že sme pripravení, odhodlaní a spoľahliví,“ povedal Macron po stretnutí spojencov Kyjeva v Paríži.
Prezident zároveň oznámil, že Francúzsko a Ukrajina sa dohodli na pláne dodávok 16 stíhacích lietadiel typu Rafale pre Kyjev. Nasadiť by ich mali v rokoch 2028 až 2029. V snahe posilniť ukrajinskú protivzdušnú obranu Kyjev takisto získa „prvú dodávku batérií SAMP/T novej generácie doplňujúcej systémy, ktoré by mali byť spolu s raketami doručené v najbližších týždňoch“, ozrejmil Macron a uviedol, že Ukrajina dostane aj radarové systémy.
Paríž tiež povolí Ukrajine vyrábať francúzske riadené strely s dlhým doletom, presne navádzané bomby a protilietadlové strely po tom, čo Kyjev objednal francúzsko-talianske protilietadlové systémy.
„S prezidentom (Volodymyrom) Zelenským sme odsúhlasili plán pre naše dve krajiny, na základe ktorého začneme uplatňovať bilaterálnu spoluprácu, ktorú sme dohodli vlani v novembri,“ dodala francúzska hlava štátu podľa agentúry Reuters.
„Dnes sme sa rozhodli, že cvičenia sa uskutočnia v nadchádzajúcich mesiacoch. Budú prebiehať v susedných krajinách Ukrajiny s cieľom overiť naše plány nasadenia a preukázať, že sme pripravení, odhodlaní a spoľahliví,“ povedal Macron po stretnutí spojencov Kyjeva v Paríži.
Prezident zároveň oznámil, že Francúzsko a Ukrajina sa dohodli na pláne dodávok 16 stíhacích lietadiel typu Rafale pre Kyjev. Nasadiť by ich mali v rokoch 2028 až 2029. V snahe posilniť ukrajinskú protivzdušnú obranu Kyjev takisto získa „prvú dodávku batérií SAMP/T novej generácie doplňujúcej systémy, ktoré by mali byť spolu s raketami doručené v najbližších týždňoch“, ozrejmil Macron a uviedol, že Ukrajina dostane aj radarové systémy.
Paríž tiež povolí Ukrajine vyrábať francúzske riadené strely s dlhým doletom, presne navádzané bomby a protilietadlové strely po tom, čo Kyjev objednal francúzsko-talianske protilietadlové systémy.
„S prezidentom (Volodymyrom) Zelenským sme odsúhlasili plán pre naše dve krajiny, na základe ktorého začneme uplatňovať bilaterálnu spoluprácu, ktorú sme dohodli vlani v novembri,“ dodala francúzska hlava štátu podľa agentúry Reuters.