Macron sľúbil pomoc kultúre zasiahnutej koronakrízou

Paríž 6. mája (TASR) - Francúzsko začne budúci týždeň otvárať niektoré umelecké galérie a múzeá. Uviedol to v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa súčasne zaviazal podporovať sektor kultúry vystavený ničivým dôsledkom obmedzení prijatých v súvislosti s epidémiou choroby COVID-19.



Ako informovala agentúra AFP, Macron, ktorý prostredníctvom videokonferencie hovoril s tuctom umelcov, spisovateľov a filmových režisérov, sa zaviazal, že podporu pre hercov a umelcov rozšíri aj do budúceho roka a zriadi fond na pomoc paralyzovanému filmovému priemyslu.



Macron im prisľúbil "veľký program verejných objednávok", ktorý má pomôcť naštartovať odvetvie zamestnávajúce vo Francúzsku viac ako 1,3 milióna ľudí, najmä pre mladých umelcov.



Aj keď sa ešte nepočíta s otvorením kín, divadiel alebo koncertných sál, keď sa v pondelok vo Francúzsko po takmer dvoch mesiacoch začne postupné uvoľňovanie obmedzení, Macron umelcom oznámil, že čoskoro budú môcť začať so skúškami.



Po tom, ako boli vo Francúzsku pre epidémiu zrušené desiatky letných umeleckých a hudobných festivalov, Macron avizoval, že sa pokúsi "stlmiť pád" ľudí pracujúcich v tomto sektore.



AFP v tejto súvislosti pripomenula, že mnohí umelci a pracovníci v oblasti kultúry vo Francúzsku využívajú štedrý systém podpory v nezamestnanosti na kompenzáciu svojich nevyspytateľných príjmov.



Macron naznačil, že časť z nich by mohla ponúkať svoje služby školám, kde sa počet detí v triedach výrazne znižuje v snahe eliminovať riziko druhej vlny pandémie choroby COVID-19.



Ako konštatovala AFP, Macronove návrhy zástupcovia kultúrnej obce, s ktorými diskutoval, uvítali.



Raper a spisovateľ Abd al Malik ocenil Macronove slová, ale vyzval ho, aby prešiel od slov k činom.



Jean-Marc Dumontet, impresário jedného z parížskych divadiel, vyhlásil, že ho povzbudil Macronov postoj k podpore ľudí z oblasti umenia a kultúry a jeho "proaktívny" prístupom k nepríjemným výzvam v tomto odvetví.



Minister kultúry Franck Riester v stredu informoval, že od budúceho týždňa by sa postupne mohli začať otvárať aj niektoré verejné knižnice a národné pamiatky. Podmienkou je však dodržiavanie hygienických opatrení a fyzického odstupu medzi ľuďmi. Miestne úrady však vládu v Paríži opakovane varovali pred rýchlym návratom "do normálu".