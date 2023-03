Macron sľubuje predloženie návrhu o ústavnom práve na interrupciu

Paríž 8. marca (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu povedal, že jeho vláda za niekoľko mesiacov predloží parlamentu návrh zákona, ktorý zakotví právo na interrupciu v ústave krajiny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Macron v súvislosti s plánovaným krokom uviedol, že "zakotví slobodu žien rozhodnúť sa pre interrupciu a bude formálnou zárukou, že toto právo nič a nikdy nemôže obmedziť, pretože to bude nezvratné".



Francúzske Národné zhromaždenie už vlani v novembri hlasovalo za ústavnú zmenu súvisiacu s interrupciami, avšak nerozhodlo o časovom rámci. Interrupcie boli v krajine dekriminalizované v roku 1975, pripomína AFP.



Ďalšie zákony, ktoré boli neskôr prijaté, sa zamerali na to, aby boli potraty bezpečné, anonymné a bezplatné. Podľa asociácií podporujúcich práva žien na interrupciu však ženy často čelia v tejto veci predsudkom a nepriateľským reakciám.



"Práva žien sú vždy krehkým víťazstvom," poznamenal šéf Elyzejského paláca. Vo svojom prejave vzdal hold francúzsko-tuniskej feministickej aktivistke za reprodukčné práva Gisle Halimiovej, ktorá zomrela v roku 2020 ako 93-ročná.



V prelomovom prípade z roku 1972 Halimiová, ktorá pôsobila aj ako politička a právnička, dosiahla zbavenie obvinení maloletej osoby, ktorá bola súdená za ukončenie tehotenstva po tom, ako bola znásilnená.



Macronovo rozhodnutie zamerať sa vo svojom príhovore pri príležitosti Medzinárodného dňa žien na Halimiovú, sa stretlo aj s nepochopením, a to dokonca aj zo strany jej rodiny. Jej syn, ktorý je novinárom, napríklad kritizoval, že táto ceremónia sa koná "v čase, keď sa krajina stavia proti nesmierne nespravodlivej dôchodkovej reforme".



Súčasťou viacerých demonštrácií na MDŽ vo Francúzsku boli aj protesty proti dôchodkovej reforme, ktorá podľa niektorých jej kritikov pre ženy ponúka horšie podmienky než pre mužov.



Zmeny v dôchodkovom systéme predstavila vláda v Paríži ešte v januári. Postupne až do roku 2030 sa má zvyšovať minimálny vek odchodu do dôchodku zo súčasných 62 na 64 rokov. Ľudia tiež budú musieť odpracovať aspoň 43 rokov, aby mali nárok na plný dôchodok. Cieľom zmien je udržať dôchodkový systém bez deficitu, ktorý hrozí už v najbližšom desaťročí pre starnutie francúzskej populácie.