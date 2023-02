Macron: Som otvorený ideám o budúcnosti Korziky

Paríž 24. februára (TASR) — Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vyhlásil, že nemá "žiadne tabu", pokiaľ ide o reformu štatútu Korziky – ostrova v Stredozemnom mori, ktorý je súčasťou Francúzska, ale kde pretrváva silné hnutie za nezávislosť. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Macron v príhovore ku korzickým voleným predstaviteľom na rokovaniach v Paríži povedal, že akékoľvek zmeny — vrátane autonómie Korziky — by sa mohli stať súčasťou plánovanej širšej ústavnej reformy, uviedol jeden z jeho poradcov.



Macron však trvá na dvoch "krajných medziach" — aby Korzika zostala súčasťou Francúzska a aby sa zabránilo vytvoreniu "dvoch tried občanov".



Nové rokovania medzi Parížom a korzickými predstaviteľmi sa odblokovali podmienečným prepustením dvoch mužov odsúdených za účasť na vražde prefekta ostrova Claudea Érignaca v roku 1998.



Alain Ferrandi, prepustený vo štvrtok, a Pierre Alessandri, prepustený v januári, boli uväznení ako členovia komanda, ktoré 6. februára 1998 zastrelilo Érignaca v korzickom hlavnom meste Ajaccio.



V pevninskom Francúzsku ich mnohí nenávideli, na Korzike ich považovali za politických väzňov, píše AFP. Niektoré demonštrácie za ich prepustenie sa zmenili na násilné — napríklad v apríli 2022, keď sa desiatky ľudí dostali do zrážok s políciou po tom, ako bol vo väzení uškrtený ďalší člen vražedného komanda Yvan Colonna.