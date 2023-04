Macron: Spolieham sa na Si Ťin-pchinga, že privedie Rusko k rozumu

Peking 6. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok čínskemu lídrovi Si Ťin-pchingovi povedal, že sa naňho spolieha, že privedie Rusko späť k rozumu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Francúzsky prezident, ktorý dorazil v stredu na trojdňovú návštevu Číny, dal jasne najavo, že sa bude snažiť odradiť Čínu od podporovania invázie Ruska na Ukrajinu.



"Viem, že sa môžem na vás spoľahnúť, že privediete Rusko k rozumu a všetkých k rokovaciemu stolu," uviedol Macron počas stretnutia so Si Ťin-pchingom v Pekingu.



Čínsky prezident privítal Macrona pred Veľkou sálou ľudu v centre Pekingu s vojenskými poctami, uvádza agentúra DPA.



V priebehu ich stretnutia zverejnila čínska štátna televízia správu, v ktorej Si Ťin-pching vyzdvihol pozitívne a stabilné vzťahy Číny a Francúzska v čase, keď je svet podľa neho vystavený "intenzívnym dejinným zmenám".



Macron uviedol, že jeho návšteva Pekingu by mohla zohrať dôležitú úlohu pri hľadaní cesty k mieru na Ukrajine, a ocenil ochotu Číny zaviazať sa k dosiahnutiu výsledkov.



Prvá návšteva Macrona v Číne od roku 2019 prebieha v čase, keď Západ zvyšuje tlak na Peking, aby presadzoval na mier na Ukrajine. Čína síce oficiálne vystupuje v konflikte na Ukrajine ako neutrálna, no inváziu Ruska neodsúdila.