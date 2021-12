Macron stanovil ukončenie CoFoE na máj 2020

Brusel 10. decembra (TASR) - Ukončenie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) by malo byť v máji 2022. Uviedol to francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok v Paríži počas predstavovania priorít francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ.



Francúzi preberú predsednícku štafetu od Slovincov 1. januára 2022. Macron okrem toho, že chce z pozície predsedníckej krajiny presadzovať svoje vízie pre modernejšiu, silnejšiu, suverénnejšiu a zjednotenejšiu Európu, musí rozmýšľať nielen európsky, ale aj národne, lebo v apríli si Francúzi budú voliť nového prezidenta. Macron ešte neoznámil, či sa bude uchádzať o druhý mandát, predvolebná kampaň však môže mať dosah aj na jeho európske ambície.



Isté však je, že ak záver CoFoE bude až v máji, ako naznačil Macron, úspech či prípadný neúspech konferencie neovplyvní predvolebnú situáciu vo Francúzsku a kritici nebudú môcť Macronovi vyčítať, že využil "svetlo reflektorov" upriamených na CoFoE na svoj volebný alebo politický zisk.



Ak by sa aj Macron o prezidentské kreslo neuchádzal alebo ak by súboj o Elyzejský palác po aprílových dvojkolových voľbách prehral, v máji bude môcť CoFoE uzavrieť ešte stále vo funkcii prezidenta. A uzavrie tak symbolicky proces, ktorý sám odštartoval, keď v období po brexite prišiel s myšlienkou usporiadať celoeurópsku konferenciu priameho dialógu s občanmi o tom, kam by mala Európa smerovať v najbližších desaťročiach.



Tento nápad si osvojila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a ešte na začiatku mandátu vo svojich politických usmerneniach uviedla, že prostredníctvom konferencie by európski občania mali mať väčší vplyv na rozhodovanie o tom, kam Európa smeruje, a povedať jasne, čo od Európskej únie očakávajú.



Vo štvrtok, v závere svojho prejavu o prioritách predsedníctva v Rade EÚ, francúzsky líder spresnil, že Konferencia o budúcnosti Európy by sa mala skončiť na budúci rok v máji, keď predstaví svoje záverečné zistenia a odporúčania.



Prezident spomenul koncept "Európy v ľudskom rozmere", Európy zameranej na hodnoty a európsku jednotu, pričom spresnil, že chce využiť moment predsedníctva na obnovu "humanistického povolania" EÚ, aby bolo efektívnejšie a "bližšie k našim občanom". Konferencia o budúcnosti Európy by podľa neho mala znamenať "začiatok tohto oživujúceho impulzu".



Macron, ktorý bol a zostáva verným podporovateľom konferencie, chce umožniť Francúzsku zohrať kľúčovú úlohu v tomto procese a má všetky páky potrebné na to, aby konferencia nešla do stratena alebo aby sa stala len akýmsi preludom európskej participatívnej demokracie.



