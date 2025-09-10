< sekcia Zahraničie
Macron, Starmer a Wadephul odsúdili útoky na sídlo Hamasu v Dauhe
Starmer i Wadephul zdôraznili, že útok zasiahol do suverenity Kataru.
Autor TASR
Paríž/Londýn/Berlín 9. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok označil izraelské nálety na katarskú Dauhu za neprijateľné. Útoky odsúdil aj britský premiér Keir Starmer a nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
Údery „sú neprijateľné bez ohľadu na svoj motív“, uviedol Macron v príspevku platforme X a doplnil, že „vojna sa nesmie rozšíriť do regiónu“.
Starmer i Wadephul zdôraznili, že útok zasiahol do suverenity Kataru. „Odsudzujem izraelské útoky v Dauhe... Prioritou musí byť okamžité prímerie, prepustenie rukojemníkov a rozsiahly prísun pomoci do Pásma Gazy,“ napísal britský premiér na X. „Toto je jediné riešenie smerujúce k dlhodobému mieru,“ zdôraznil. „(Útok) ohrozil všetky naše snahy o zabezpečenie prepustenia rukojemníkov. Tento úder je neprijateľný,“ uviedol vo vyhlásení Wadephul.
Izrael v utorok podnikol letecké útoky na Dauhu, ktoré cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača militantného hnutia Hamas Chalíla Hajju. Portál The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na arabské médiá informoval, že útok si vyžiadal celkovo päť obetí. Niekoľko izraelských predstaviteľov podľa TOI po útoku vyhlásilo, že sú optimistickí, že vedenie Hamasu je po zhodení desiatich bômb mŕtve.
Údery „sú neprijateľné bez ohľadu na svoj motív“, uviedol Macron v príspevku platforme X a doplnil, že „vojna sa nesmie rozšíriť do regiónu“.
Starmer i Wadephul zdôraznili, že útok zasiahol do suverenity Kataru. „Odsudzujem izraelské útoky v Dauhe... Prioritou musí byť okamžité prímerie, prepustenie rukojemníkov a rozsiahly prísun pomoci do Pásma Gazy,“ napísal britský premiér na X. „Toto je jediné riešenie smerujúce k dlhodobému mieru,“ zdôraznil. „(Útok) ohrozil všetky naše snahy o zabezpečenie prepustenia rukojemníkov. Tento úder je neprijateľný,“ uviedol vo vyhlásení Wadephul.
Izrael v utorok podnikol letecké útoky na Dauhu, ktoré cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača militantného hnutia Hamas Chalíla Hajju. Portál The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na arabské médiá informoval, že útok si vyžiadal celkovo päť obetí. Niekoľko izraelských predstaviteľov podľa TOI po útoku vyhlásilo, že sú optimistickí, že vedenie Hamasu je po zhodení desiatich bômb mŕtve.