Macron: Summit G7 je príležitosťou presvedčiť Indiu a Brazíliu

Hirošima 21. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron považuje prebiehajúci summit lídrov skupiny G7 v japonskom meste Hirošima za príležitosť presvedčiť veľké rozvíjajúce sa štáty, akými sú India a Brazília o potrebe ukončiť vojnu na Ukrajine. TASR správu prevzala v nedeľu z agentúr Reuters a AFP a stanice Sky News.



India a Brazília udržiavali ekonomické a politické vzťahy s Moskvou aj po ruskej invázii na Ukrajinu, čím zmarili snahy Západu o izoláciu Ruska, pripomína Reuters.



Macron na summite varoval pred udržiavaním "zamrznutého konfliktu" na Ukrajine a zdôraznil potrebu uzatvorenia dlhodobého mieru "založeného na medzinárodnom práve".



"Táto vojna nie je len európska," povedal Macron. Summit G7 považuje za príležitosť "diskutovať, vymieňať si názory a presviedčať partnerov, ktorí sa ho tiež zúčastňujú.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu priletel do Japonska na palube francúzskeho vládneho lietadla zo summitu Ligy arabských štátov (LAŠ) v Saudskej Arábii.



To, že Zelenskyj mal k dispozícii francúzske vládne lietadlo, Macron označil za "poctu". Podľa neho to ukazuje, že "Francúzsko buduje mier a hľadá riešenia".



Macron po sobotňajšom stretnutí so svojím ukrajinským kolegom uviedol, že osobná účasť Zelenského na summite G7 môže byť prelomová. Podľa neho táto jeho nečakaná cesta do Hirošimy predstavuje jedinečnú príležitosť, aby "vyjadril svoju situáciu, odovzdal svoje posolstvo a zdieľal svoj názor".