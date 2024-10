Macron telefonoval s Netanjahuom, potvrdil francúzsku podporu Izraela

Paríž/Jeruzalem 6. októbra (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron viedol v nedeľu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom "úprimný" rozhovor o situácii na Blízkom východe. Oznámil to Macronov úrad s tým, že obaja lídri v telefonáte prijali svoje názorové rozdiely i želanie sa lepšie pochopiť. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Macron potvrdil solidárnosť Francúzska s Izraelčanmi, najmä obeťami útokov, rukojemníkmi v Pásme Gazy a ich rodinami. "Oddanosť Francúzska voči bezpečnosti Izraela je neochvejná," povedal Netanjahuovi. Dodal však, že dodávky zbraní, predlžovanie vojny v Gaze a jej rozšírenie do Libanonu neprinesú bezpečnosť Izraelčanom ani ďalším obyvateľom regiónu.



Obaja lídri spolu telefonovali po tom, ako Netanjahu v sobotu ostro kritizoval Macronove vyjadrenie o tom, že v rámci úsilia nájsť politické riešenie konfliktu by mali byť Izraelu zastavené dodávky zbraní používaných vo vojne v Gaze.



Netanjahu podľa svojej kancelárie v nedeľu Macronovi povedal, že obmedzenia voči Izraelu poslúžia len Iránu a jeho zástupným organizáciám.



"Práve tak, ako Irán podporuje všetky časti iránskej osi teroru, sa očakáva, že priatelia Izraela ho budú podporovať a nie na neho uvaľovať obmedzenia, ktoré len posilnia iránsky os zla," uviedol izraelský premiér.



Zdôraznil tiež, že vojenské operácie Izraela proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh vytvárajú príležitosť zmeniť situáciu v Libanone v prospech stability, bezpečnosti a mieru v celom regióne.



Lídri sa dohodli na pokračovanie v dialógu o tejto záležitosti počas pondelkovej návštevy francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana-Noëla Barrota v Izraeli.