Macron telefonoval s prezidentmi Spojených štátov a Iránu
Autor TASR
Paríž 8. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu telefonoval so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Iránskeho prezidenta Macron vyzval „okamžite prestať útočiť“ na krajiny vo svojom okolí. „Irán musí tiež zaručiť slobodu plavby ukončením de facto uzavretia Hormuzského prielivu,“ pokračoval francúzsky prezident.
Macron vyzval na umožnenie bezpečnej repatriácie francúzskeho páru, ktorý sa v súčasnosti nachádza na veľvyslanectve v Teheráne. Zopakoval tiež obavy týkajúce sa iránskeho jadrového programu a „destabilizačných aktivít v regióne“.
Ohľadom svojho telefonátu s Trumpom francúzsky prezident neposkytol žiadne podrobnosti. Macron sa stal prvým západným lídrom, ktorý telefonoval s Pezeškijánom od začiatku americko-izraelskej operácie.
