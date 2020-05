Macron: Ako budú vyzerať letné dovolenky, sa vyjasní začiatkom júna

Poissy 5. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok pripustil, že tento rok možno Francúzi nebudú mať možnosť vyraziť na ďaleké cesty do zahraničia a dokonca aj cesty po Európe môžu byť obmedzené. Uviedol, že situácia s dovolenkami bude jasnejšia začiatkom júna.



Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie francúzska vláda začne od 11. mája s postupným uvoľňovaním obmedzení platných pre ľudí a začne aj s oživovaním ekonomiky. Občania však naďalej nebudú smieť cestovať ďalej ako sto kilometrov od miesta bydliska - výnimka bude možná len z rodinných alebo pracovných dôvodov. Zavreté zostanú aj bary, kaviarne, reštaurácie a kiná. O ich otvorení sa bude rozhodovať koncom mája s tým, že fungovať by mohli po 2. júni.



Po 11. máji sa očakáva aj obnovenie vyučovania v školách a návrat ľudí do práce, pričom podľa predstáv vlády by práca z domu mala byť preferovaná ešte najmenej ďalšie tri týždne.



AFP pripomenula, že vo Francúzsku boli zrušené desiatky koncertov, športových podujatí a iných aktivít naplánovaných na leto.



Prinajmenšom do 24. júla budú francúzske úrady vyžadovať, aby ľudia prichádzajúci z krajín mimo Európy zostali dva týždne v karanténe. Ide o opatrenie, ktoré podľa AFP nepochybne ovplyvní rozhodovanie turistov zo zámoria a bude mať dôsledky i pre príjmy z cestovného ruchu vo Francúzsku. "Vírus je stále tu, neporazili sme ho," varoval v tejto súvislosti Macron.



Vyjadril sa aj ku kritike, ktorá sa týka obnovenia fungovania škôl, ktoré - aj s ohľadom na situáciu v Taliansku a Španielsku, kde sa deti vrátia do škôl až v septembri -, zriaďovatelia v mnohých regiónoch odmietajú, pričom poukazujú na nedostatok času na nevyhnutné prípravy i na neistú epidemiologickú situáciu. AFP pripomenula, že podľa vlády rodičia, ktorí sa obávajú vystavenia svojich detí infekcii, nebudú nútení poslať ich do školy.



"Chápem ich otázky, ich obavy," uviedol Macron. Dodal však, že "zostať doma dva mesiace z nutnosti je pre dieťa dosť traumatizujúca skúsenosť".



Jeho cieľom je, aby sa do škôl vrátili všetci tí študenti a žiaci, ktorí to potrebujú, pretože zaostávajú, alebo ich rodiny im nemôžu pomôcť s učením, keďže rodičia musia pracovať.



Macron potvrdil, že vláda sa zíde vo štvrtok, aby dokončila plán postupného uvoľňovania reštrikcií a stanovila, ktoré regióny stále čelia rizikám nákazy, čo by - ako upozornila AFP - mohlo zmiernenie obmedzení zmariť.



Macron tiež naliehal na občanov, aby naďalej dodržiavali hygienické opatrenia a fyzický odstup. Vysvetlil, že "nechceme po troch týždňoch skĺznuť späť" a epidemickou krivkou byť znova donútení vyhlásiť vo Francúzsku lockdown.



Spravodajský portál LCI v utorok večer informoval, že vo Francúzsku za uplynulých 24 hodín zaznamenali 330 ďalších úmrtí spájaných s pandémiou infekčnej choroby COVID-19. Celkový počet obetí tak stúpol na 25.531.