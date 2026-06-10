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Macron: Treba obnoviť konsenzus o podpore Ukrajiny
Macron spresnil, že Zelenskyj sa v utorok ráno zúčastní na zasadnutí, ktoré sa uskutoční v rámci summitu G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évian ležiacom na južnom brehu Ženevského jazera.
Autor TASR
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Paríž 10. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa na budúci týždeň zúčastní na summite G7 vo Francúzsku, aby sa „obnovil konsenzus“ o podpore Ukrajiny vo vojne s Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Je to pre nás veľmi dôležité, pretože musíme obnoviť konsenzus v rámci G7 na podporu Ukrajiny v rôznych aspektoch vojny vrátane potreby rokovaní,“ povedal francúzsky prezident počas stretnutia so zástupcami občianskej spoločnosti v Elyzejskom paláci, pričom narážal na rozdielne názory medzi európskymi lídrami a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Macron spresnil, že Zelenskyj sa v utorok ráno zúčastní na zasadnutí, ktoré sa uskutoční v rámci summitu G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évian ležiacom na južnom brehu Ženevského jazera.
Na zasadnutie v utorok budú podľa Macrona pozvaní aj lídri Egypta, Saudskej Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátov, aby spoločne s účastníkmi summitu G7 prediskutovali vojnu na Blízkom východe.
Diskusia sa zameria na uzavretie Hormuzského prielivu v Perzskom zálive, ktoré má „reálny vplyv na naše ekonomiky“, najmä kvôli prudko rastúcim cenám pohonných hmôt, a na „rokovania o Iráne“, vysvetlil francúzsky prezident. Podľa Macrona je „veľmi dôležité“ pokúsiť sa „nájsť spôsoby a prostriedky spolupráce“.
„Je to pre nás veľmi dôležité, pretože musíme obnoviť konsenzus v rámci G7 na podporu Ukrajiny v rôznych aspektoch vojny vrátane potreby rokovaní,“ povedal francúzsky prezident počas stretnutia so zástupcami občianskej spoločnosti v Elyzejskom paláci, pričom narážal na rozdielne názory medzi európskymi lídrami a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Macron spresnil, že Zelenskyj sa v utorok ráno zúčastní na zasadnutí, ktoré sa uskutoční v rámci summitu G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évian ležiacom na južnom brehu Ženevského jazera.
Na zasadnutie v utorok budú podľa Macrona pozvaní aj lídri Egypta, Saudskej Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátov, aby spoločne s účastníkmi summitu G7 prediskutovali vojnu na Blízkom východe.
Diskusia sa zameria na uzavretie Hormuzského prielivu v Perzskom zálive, ktoré má „reálny vplyv na naše ekonomiky“, najmä kvôli prudko rastúcim cenám pohonných hmôt, a na „rokovania o Iráne“, vysvetlil francúzsky prezident. Podľa Macrona je „veľmi dôležité“ pokúsiť sa „nájsť spôsoby a prostriedky spolupráce“.