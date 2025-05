Macron: Trump si už uvedomuje, že mu Putin klamal

Hanoj/Paríž 26. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyjadril nádej, že najnovšie rozhorčenie šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za rozsiahly letecký útok Ruska na Ukrajine povedie k činom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social napísal, že Putin sa „úplne zbláznil“. Uviedol tiež, že zvažuje nové sankcie voči Rusku. „Nie som spokojný s tým, čo Putin robí. Zabíja veľa ľudí. Neviem, čo sa s Putinom, do pekla, stalo,“ poznamenal. Trumpovo vyjadrenie prišlo krátko po víkendovom masívnom ruskom útoku dronmi na Ukrajinu. Bol najväčší od začiatku vojny a vyžiadal si najmenej 13 obetí vrátane detí.



Macron v Hanoji na začiatku svojej cesty po juhovýchodnej Ázii pred novinármi vyjadril nádej, že Trump si už uvedomuje, že ho Putin klamal rečami o svojom odhodlaní dosiahnuť mier.



„Opäť sme v uplynulých hodinách videli Donalda Trumpa prejaviť svoj hnev. Formu netrpezlivosti. Jednoducho len dúfam, že sa to teraz premietne do konkrétnych krokov,“ dodal.



Francúzska tlačová agentúra AFP situáciu sumarizuje, že Rusko naďalej útočí na susednú Ukrajinu aj v čase, keď sa zvýšilo diplomatické úsilie na ukončenie tejto viac ako tri roky trvajúcej vojny, pričom strany tento mesiac priamo rokovali v tureckom Istanbule a v uplynulých dňoch si vymenili po 1000 vojnových zajatcov. Kremeľ opakovane odmietol návrhy na 30-dňové úplné prímerie navrhované Ukrajinou a jej západnými spojencami, pripomína AFP.



Ukrajina a jej spojenci by teraz podľa Macrona mali dať Putinovi ultimátum na nastolenie prímeria. Ak ho nesplní, tak by mala prísť „masívna odveta, najmä vo forme sankcií“, uzavrel francúzsky prezident.