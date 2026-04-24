Macron tvrdí, že po budúcoročných voľbách odíde z politiky
Macrona zvolili za prezidenta v roku 2017. Opätovne ho zvolili v roku 2022.
Autor TASR
Paríž 24. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyhlásil, že po konci svojho druhého mandátu v roku 2027 odíde z politiky. TASR o tom informuje podľa správy rozhlasovej stanice RFI.
„Neangažoval som sa v politike predtým a nebudem sa angažovať potom,“ povedal Macron študentom v cyperskej Nikózii počas dvojdňovej návštevy pri príležitosti neformálneho summitu Európskej rady.
Macrona zvolili za prezidenta v roku 2017. Vo svojich 39 rokoch sa stal najmladšou hlavou štátu od vyhlásenia francúzskej piatej republiky v roku 1958. Opätovne ho zvolili v roku 2022.
Šéf Elyzejského paláca pritom v júli 2025 v príhovore k mládežníckemu klubu svojej strany Obroda (RE) vyhlásil, že „ich bude potrebovať o dva roky, o päť rokov a o desať rokov“.
„Po deviatich rokoch sa musíte držať toho, čo ste urobili dobre, a snažiť sa ísť ďalej, ale niekedy musíte napraviť veci, ktoré ste urobili zle,“ povedal Macron študentom vo štvrtok vo francúzsko-cyperskej škole. Vyvažovanie úspechov s nedokončenými reformami bolo podľa jeho slov najnáročnejším aspektom jeho posledného funkčného obdobia.
„Neangažoval som sa v politike predtým a nebudem sa angažovať potom,“ povedal Macron študentom v cyperskej Nikózii počas dvojdňovej návštevy pri príležitosti neformálneho summitu Európskej rady.
Macrona zvolili za prezidenta v roku 2017. Vo svojich 39 rokoch sa stal najmladšou hlavou štátu od vyhlásenia francúzskej piatej republiky v roku 1958. Opätovne ho zvolili v roku 2022.
Šéf Elyzejského paláca pritom v júli 2025 v príhovore k mládežníckemu klubu svojej strany Obroda (RE) vyhlásil, že „ich bude potrebovať o dva roky, o päť rokov a o desať rokov“.
„Po deviatich rokoch sa musíte držať toho, čo ste urobili dobre, a snažiť sa ísť ďalej, ale niekedy musíte napraviť veci, ktoré ste urobili zle,“ povedal Macron študentom vo štvrtok vo francúzsko-cyperskej škole. Vyvažovanie úspechov s nedokončenými reformami bolo podľa jeho slov najnáročnejším aspektom jeho posledného funkčného obdobia.