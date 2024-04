Macron tvrdí, že Seina je čoraz čistejšia a chce si v nej zaplávať

Paríž 23. apríla (TASR) - Rieka Seina sa podľa utorňajších slov francúzskeho prezidenta blíži k tomu, aby sa v nej dalo plávať, píše TASR podľa agentúry AFP. V Seine sa tiež majú konať niektoré plavecké preteky v rámci letných olympijských hier od konca júla.



Emmanuel Macron sa takto vyjadril na sociálnej sieti X po otvorení čističky dažďovej vody na rieke Marna, ktorá sa východne od Paríža vlieva do Seiny. Slávnostne ju v utorok otvorila ministerka športu Amélie Oudéaová-Castéraová a ako "jednu z výziev storočia" označila úlohu, aby obe rieky boli vhodné na kúpanie.



"Voda v Seine bude studená... ale čistá," napísal Macron na sieti X. "Budem to môcť osobne potvrdiť," dodal. V minulosti viackrát avizoval, že si v Seine počas olympiády aj sám zapláva.



Na Seine by sa mali počas olympijských hier konať preteky v diaľkovom plávaní aj plavecká časť triatlonu. Nedávne testy však vo vode Seiny odhalili zvýšené množstvo baktérií E. coli. Po búrkach totiž kapacita čističiek nestačí a do riek preteká odpadová voda. Ak by tesne pred pretekmi bol silný lejak, mohlo by to viesť k ich odloženiu až zrušeniu.



Rieka Marna nie je vhodná na kúpanie roku 1970 a Seina už od roku 1923. AFP pripomína, že Macron nie je prvým politickým lídrom, ktorý tvrdil, že Seina bude dostatočne čistá na kúpanie. V roku 1990 to isté vyhlasoval vtedajší starosta Paríža a neskorší prezident Jacques Chirac. Tvrdil, že Seina bude už "čoskoro" vhodná aj na plávanie a avizoval, že sa v nej aj sám okúpe. To sa však nikdy nestalo.