Macron tvrdí, že útoky USA na Irán neboli legálne

Paríž 24. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok povedal, že víkendové americké útoky na ciele v Iráne neboli legálne. Francúzsko však podľa neho podporuje zámer zabrániť Teheránu vo vývoji jadrových zbraní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Aj keď môžeme považovať za oprávnené neutralizovať jadrové štruktúry v Iráne vzhľadom na ciele, ktoré zdieľame... tieto útoky nie sú zákonné,“ povedal Macron počas návštevy Nórska. „Od začiatku sme verili, že to možno dosiahnuť prostredníctvom diplomatických a technických prostriedkov,“ dodal, pričom tento názor podľa AFP vyjadril aj nórsky premiér Jonas Gahr Störe.



„Medzinárodné právo má niekoľko jasných princípov týkajúcich sa použitia sily. Môže to povoliť Bezpečnostná rada alebo môže ísť o čistú sebaobranu,“ vyhlásil francúzsky prezident. Objasnil, že to znamená, že útoky Spojených štátov boli „mimo oblasti medzinárodného práva“.



Prezident Francúzska tiež vyjadril svoj nesúhlas s akýmkoľvek zámerom zmeniť režim v Iráne vojenskými prostriedkami. Americkí predstavitelia opakovane tvrdili, že cieľom Spojených štátov nie je zmena režimu v Iráne. Avšak americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social naznačil, že to nevylučuje.



„Zakaždým, keď sme urobili toto rozhodnutie, bez ohľadu na oprávnenosť pôvodného prístupu...sme urobili chybu,“ povedal Macron. Takéto kroky podľa neho v minulosti neviedli k zvýšeniu stability.



Dodal, že pondelkové izraelské útoky na väznicu Evín v Teheráne nemajú nič spoločné s „deklarovanými cieľmi“ Izraela, ktorými je zničenie iránskeho jadrového programu, a ohrozujú civilistov. Zároveň varoval pred dopadom na globálnu ekonomiku v prípade, že by Irán uzavrel Hormuzský prieliv. „Dôsledky pre svetové hospodárstvo, najmä pre Čínu a mnohé ďalšie krajiny, by boli masívne a myslím si, že by to vyvolalo veľa reakcií,“ uzavrel Macron.