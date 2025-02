Macron ubezpečil Zelenského, že rokovania o prímerí povedú Ukrajinci

Paríž 15. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron ubezpečil svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského, že jedine Ukrajinci budú môcť viesť diskusie o trvalom mieri s Ruskom.



"Pomôžeme im v tomto úsilí," napísal Macron v piatok v príspevku na sieti X po telefonáte so Zelenským.



Dodal, že ak americký prezident Donald Trump "skutočne dokáže presvedčiť (ruského) prezidenta (Vladimira) Putina, aby zastavil agresiu voči Ukrajine, je to skvelá správa," ale "o pevnom a trvalom mieri by mali diskutovať Ukrajinci".



Macron sa tiež vrátil k myšlienke, ktorú načrtol v rozhovore pre denník Financial Times: že limity EÚ na rozpočtové deficity (nie viac ako tri percentá HDP) a verejný dlh (nie viac ako 60 percent HDP) sú zastarané a mali by byť revidované vzhľadom na potrebu zvýšiť výdavky na obranu.



"My, Európania, budeme musieť posilniť svoju kolektívnu bezpečnosť a stať sa autonómnejšími. Francúzsko zohrá svoju úlohu pri urýchlení tohto procesu," napísal Macron.



Britská stanica BBC doplnila, že Francúzsko je jednou z ôsmich krajín EÚ, ktoré sú ďaleko za hranicami súčasného rozpočtového deficitu a dlhu.



BBC dodala, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii uviedla, že zruší stropy výdavkov pre európske krajiny, aby im umožnila výrazne zvýšiť investície do obrany.