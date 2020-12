Macron udelil egyptskému prezidentovi najvyššie štátne vyznamenanie

Paríž 10. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron udelil svojmu egyptskému náprotivku Abdalovi Fattáhovi Sísímu počas jeho nedávnej štátnej návštevy Paríža najvyššie francúzske vyznamenanie. Vo štvrtok to oznámil nemenovaný zdroj z Macronovej prezidentskej kancelárie, čím ešte pridal ku kontroverznosti tejto značne diskutabilnej návštevy, informovala tlačová agentúra AFP.



Aktivistov, ktorí Macrona varovali, aby pre Sísího nerozvinul červený koberec, pobúrilo odmietnutie francúzskeho lídra podmieniť prehlbovanie obranných a obchodných vzťahov s Egyptom dodržiavaním ľudských práv zo strany Káhiry.



Macron dekoroval egyptského prezidenta Veľkým krížom Čestnej légie, uviedol zdroj s tým, že toto gesto bolo nevyhnutnou súčasťou protokolu štátnej návštevy.



"Udeľovanie vyznamenaní je jedným z tradičných prvkov štátnych návštev, ktoré sú zriedkavé - vo Francúzsku k nim dochádza raz až dvakrát do roka. Keďže ide o hlavy štátu, dostáva sa im najvyšších pôct," dodal iný francúzsky diplomatický zdroj.



Medzi ďalšími štátnikmi, ktorí v minulosti dostali Rad Čestnej légie, sú králi Španielska, Holandska a Maroka, ako aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorému toto vyznamenanie udelili v roku 2006.



Elyzejský palác ním v roku 2001 poctil aj sýrskeho prezidenta Bašára Asada, hoci Macron vzhľadom na prebiehajúcu občiansku vojnu v Sýrii spustil proces na odobratie vyznamenania. Asad ho vrátil sám po tom, ako sa Francúzsko zúčastnilo na leteckých útokoch proti Sýrii.



Aktivisti vyjadrili znepokojenie nad Sísího trojdňovou návštevou Paríža, ktorá sa skončila v utorok, tvrdiac, že Francúzsko by sa malo viac usilovať o upriamenie pozornosti na približne 60.000 politických väzňov chradnúcich v egyptských väzniciach.



Egypt a Francúzsko majú od začiatku Sísího sekulárnej vlády úzke vzťahy previazané spoločnými záujmami na Blízkom východe a zdieľanou nedôverou voči tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi, uvádza AFP.



Sísí, bývalý armádny generál, sa dostal k moci v roku 2014 po zvrhnutí bývalého egyptského prezidenta Muhammada Mursího vojenskými silami, ktoré sám viedol.