Macron udelil generálovi USA Milleymu Rad veliteľa Čestnej légie

Paríž 2. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron udelil v piatok predsedovi Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generálovi Markovi Milleymu Rad veliteľa Čestnej légie.



Ako spresnila agentúra AP, Milleymu bolo toto francúzske štátne vyznamenanie udelené za jeho úlohu pri koordinácii podpory pre Ukrajinu a jeho viac ako 40-ročnú vojenskú službu pri obrane demokracie. Slávnostné dekorovanie sa uskutočnilo v parížskom Elyzejskom paláci.



Americký generál o ocenení povedal, že ide o "ohromnú poctu od národa, ktorý je naším najstarším spojencom", po ktorého boku USA bojovali od bitky pri Yorktowne cez obe svetové vojny až nedávno po Afganistan".



Milley pricestoval do Francúzska, aby sa tam zúčastnil na slávnostiach pri príležitosti 79. výročia vylodenia spojencov na pobreží Normandie - tzv. Dňa D.



Generál bol vyznamenaný v čase, keď sa blíži záver jeho štvorročného funkčného obdobia na poste najvyššieho amerického vojenského dôstojníka - v tejto funkcii končí 30. septembra. Následne Milley plánuje odísť do výslužby.



Rad Čestnej légie zriadil francúzsky cisár Napoleon Bonaparte v roku 1802. Každoročne sa udeľuje približne 2000 občanom a približne 300 cudzincom. V súčasnosti je udeľované nielen za vojenský, ale aj kultúrny, vedecký a spoločenský prínos pre Francúzsko.



Začiatkom tohto roka Macron udelil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému Veľký kríž Čestnej légie za to, že sa Ukrajina postavila proti ruskej invázii.



Ruský prezident Vladimir Putin dostal toto ocenenie v roku 2006. Macron zvažoval, že ho Putinovi odoberie, ale dodal tiež, že rozhodnutie o tom "by sa malo prijať v správnej chvíli".