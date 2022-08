Macron ukončil návštevu Alžírska podpisom novej deklarácie

Alžír 27. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho alžírsky náprotivok Abdal Madžíd Tabbún ohlásili v sobotu "novú a nevratnú dynamiku pokroku" vo vzťahoch svojich krajín. Spravili tak na konci Macronovej návštevy tejto africkej krajiny, ktorej cieľom bolo ukončiť mesiace trvajúce napätie. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



V spoločnej deklarácii, ktorú prezidenti podpísali v sobotu, sa uvádza, že "Francúzsko a Alžírsko sa rozhodli začať novú éru... položením základov pre obnovenie partnerstva, ktoré bude vyjadrené konkrétnym a konštruktívnym prístupom zameraným na budúce projekty a mládež".



Na podpisovej ceremónii oslovil Tabbún svojho francúzskeho hosťa vo francúzštine a Macronovú návštevu označil za úspešnú. "Návšteva umožnila zblíženie, ktoré by nebolo možné bez osobnosti samotného prezidenta Macrona," uviedol Tabbún.



Vo vzťahov medzi Francúzskom a Alžírskom sa opakovane vyskytujú krízy, uvádza AFP.



Macron pricestoval vo štvrtok na trojdňovú návštevu Alžírska najmä s cieľom zlepšiť vzťahy s touto bývalou francúzskou kolóniou po vlaňajšej diplomatickej roztržke. Tú vyvolali Macronové kritické vyjadrenia na adresu súčasnej alžírskej vlády, ktorú okrem iného obvinil z podnecovania nenávisti voči Francúzsku. V reakcii na tieto vyjadrenia Tabbún odvolal z Paríža alžírskeho veľvyslanca a zakázal prelety francúzskych lietadiel cez alžírsky vzdušný priestor. Krajiny však odvtedy obnovili normálne diplomatické vzťahy a Alžírsko už umožňuje aj prelety francúzskych lietadiel.



Počas svojej návštevy Alžírska zavítal šéf elyzejského paláca aj do známeho obchodu s hudobninami, stretol so športovcami a umelcami a prešiel sa tiež ulicami hlavného mesta.



Francúzsky prezident počas návštevy oznámil, že tento rok bude na štúdium vo Francúzsku prijatých 800 alžírskych študentov. Ohlásil tiež vznik novej komisie historikov, ktorí budú skúmať koloniálne obdobie a devastujúcu osemročnú vojnu, ktorou sa toto obdobie skončilo, píše AFP.



Emmanuel Macron je prvým francúzskym prezidentom narodeným po vyhlásení nezávislosti Alžírska, ktoré si tento rok v marci pripomenulo 60. výročie svojej samostatnosti. Od svojho nástupu do úradu v roku 2017 navštívil túto severoafrickú krajinu už po druhý raz.