Macron: Ukrajina a jej spojenci sa musia Putinovmu vydieraniu postaviť

Paríž 22. septembra (TASR) - Spojenci Ukrajiny sa musia pevne postaviť proti "vydieraniu" ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý naznačuje, že vo vojne proti Ukrajine by mohli byť použité jadrové zbrane. Uviedol to francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre francúzsku televíziu BFMTV, ktorý bol zverejnený vo štvrtok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Našou úlohou je držať sa našej línie, teda pomáhať Ukrajine tak, ako to robíme, chrániť jej územie a nikdy neútočiť na Rusko," povedal Macron. Dodal, že Rusko je jednoznačne pod tlakom. "Nebudem sa však podieľať na eskalácii" tohto konfliktu, uviedol francúzsky prezident.



Putin v stredu ráno v televíznom prejave k národu obvinil Západ, že sa snaží "zničiť" Rusko. Zároveň zdôraznil, že Moskva odpovie "všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii" v prípade, ak bude ohrozená územná celistvosť Ruska.



Šéf Kremľa zároveň obvinil Západ z "jadrového vydierania" a zmienil sa aj o "vyhláseniach niektorých vysokopostavených predstaviteľov popredných štátov NATO o možnosti použitia jadrových zbraní hromadného ničenia proti Rusku".



"Rusko sa rozhodlo urobiť krok smerom k eskalácii... Nikdy sa však nesmieme nechať uniesť," povedal Macron.