Macron: Ukrajina by mala mať možnosť neutralizovať ruské základne

Meseberg 28. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyhlásil, že Ukrajine by malo byť umožnené "neutralizovať" ruské vojenské základne, z ktorých ruské jednotky odpaľujú rakety na Ukrajinu.



"Myslíme si, že by sme im mali dovoliť neutralizovať vojenské miesta, z ktorých sú odpaľované rakety, odkiaľ (...) je napádaná Ukrajina," povedal Macron na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým spolkovým kancelárom Olafom Scholzom, ktorá sa konala po ich rokovaní na zámku Meseberg v Brandenbursku.



Podľa spravodajskej televízie BFM Macron na tlačovej konferencii ukázal aj mapu, aby vysvetlil, ako sa zmenila ruská vojenská taktika.



"Na ukrajinské územie sa útočí zo základní v Rusku," zdôraznil Macron a položil otázku, "ako vysvetlíme Ukrajincom", že sa budú musieť brániť bez toho, aby mali "právo dosiahnuť bod, odkiaľ prilietavajú rakety".



Upozornil na paradox, keď spojenci Ukrajine síce dodávajú zbrane, ktorými sa však potom nebudú môcť brániť.



Macron si preto myslí, že "by sme im (Ukrajine) mali dovoliť neutralizovať vojenské základne (...), z ktorých sa na Ukrajinu útočí, ale nemali by sme im dovoliť zasiahnuť iné ciele v Rusku", čím mal na mysli civilné objekty, dodala agentúra AFP.