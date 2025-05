Macron: Ukrajina je testom dôveryhodnosti pre USA

Singapur 30. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vyhlásil, že Spojené štáty sú vystavené „testu dôveryhodnosti“ v súvislosti so svojou reakciou na to, že Rusko otáľa s prímerím na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rusko odmietlo okamžité prímerie na Ukrajine a pokračuje v intenzívnych útokoch napriek diplomatickému úsiliu ukončiť túto viac ako tri roky trvajúcu vojnu.



Americký prezident Donald Trump, ktorý sa od návratu do Bieleho domu usiluje ukončiť vojnu, v uplynulých dňoch vyjadril nespokojnosť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. V nedeľu po rozsiahlom ruskom leteckom útoku na Ukrajinu vyhlásil, že sa Putin „úplne zbláznil“, a následne v utorok uviedol, že sa ruský prezident „zahráva s ohňom“. AFP však podotkla, že šéf Bieleho domu zatiaľ nenaplnil opakované hrozby uvalenia nových sankcií voči Moskve.



Macron počas návštevy Singapuru povedal, že ak Rusko „potvrdí, že nie je pripravené uzavrieť mier“, USA musí následne potvrdiť svoje odhodlanie uvaliť sankcie na Moskvu. Zdôraznil, že ide „o test dôveryhodnosti pre Američanov“.



„Pred 48 hodinami som hovoril s prezidentom Trumpom, ktorý ukázal svoju netrpezlivosť. Otázkou je, čo urobíme? My (Európania) sme pripravení,“ vyhlásil Macron.



Francúzsky prezident v pondelok vyjadril nádej, že Trump si už uvedomuje, že ho Putin klamal rečami o svojom odhodlaní dosiahnuť mier. Podľa Macrona nastal čas pohroziť Rusku omnoho masívnejšími sankciami, aby ho presvedčili ukončiť vojnu na Ukrajine.



Macron sa vyjadril aj k situácii v Pásme Gazy, kde sa prehlbuje potravinová kríza po tom, čo Izrael viac ako dva mesiace blokoval prístup všetkej humanitárnej pomoci na toto vojnou zničené územie. Európske krajiny by mali sprísniť spoločný postoj voči Izraelu, ak primerane nezareaguje na humanitárnu situáciu v palestínskej enkláve, tvrdí francúzsky prezident.



Mnohé krajiny v súčasnosti tlačia na Izrael, aby umožnil neobmedzený prísun pomoci do Pásma Gazy, a podľa Macrona je potrebné konať „v priebehu nasledujúcich hodín a dní“. Tiež vyhlásil, že uznanie palestínskeho štátu za určitých podmienok je „nielen morálnou povinnosťou, ale aj politickou nevyhnutnosťou“.