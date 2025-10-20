< sekcia Zahraničie
Macron: Ukrajinci by mali byť pri rokovaniach Trumpa a Putina
Autor TASR
Portorož 20. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok privítal plánované stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Zdôraznil však, že pri diskusiách by mali byť prítomní aj Ukrajinci a Európania. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Od momentu, keď budú diskutovať o osude Ukrajiny, by Ukrajinci mali byť pri stole. Od momentu, keď budú diskutovať o tom, čo ovplyvňuje bezpečnosť Európanov, by Európania mali byť pri stole,“ povedal Macron novinárom po summite MED9 v Slovinsku.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ak bude pozvaný, je pripravený sa na rokovaniach zúčastniť. Moskva ani Washington vo svojich vyhláseniach jeho účasť nespomenuli.
Diplomatické snahy o ukončenie viac ako tri a pol roka trvajúcej invázie Ruska na Ukrajinu stagnujú od augustových rokovaní medzi Trumpom a Putinom na Aljaške, píše AFP. Minulý týždeň obaja lídri oznámili, že sa stretnú v Budapešti.
