Macron: Ukrajinci sami rozhodnú, kedy bude možné dosiahnuť mier

Rím 23. októbra (TASR) - Ukrajinci sami rozhodnú, kedy bude možné uzavrieť mier s Ruskom, vyhlásil v nedeľu francúzsky prezident Emmanuel Macron na úvod mierovej konferencie v Ríme. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Od začiatku ukrajinsko-ruského konfliktu vo februári sa Macron odlišuje od ostatných západných lídrov tým, že sa usiluje ponechať otvorenú možnosť diplomatických rozhovorov so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.



"Nedovoľme, aby sa mier stal rukojemníkom ruskej moci. Mier je možný, ale iba Ukrajinci rozhodnú, kedy k nemu bude možné pristúpiť," vyhlásil Macron na stretnutí zorganizovanom katolíckym spolkom Komunita Sant'Egidio so sídlom v Ríme.



"Mier sa bude budovať za jedným stolom s tým, ktorý je dnes nepriateľom," dodal francúzsky prezident pred stovkami politických a náboženských lídrov z celého sveta.



Macron zároveň zdôvodnil západnú podporu poskytovanú Kyjevu tým, "aby si ukrajinský ľud v určitom okamihu mohol zvoliť mier za takých podmienok, aké si sám určí".



Ruské sily v nedeľu ostreľovali ukrajinské mesto Mykolajiv, zatiaľ čo ruský minister obrany Sergej Šojgu vyhlásil, že konflikt smeruje k "nekontrolovanej eskalácii".



Šojgu v nedeľu telefonicky hovoril o situácii na Ukrajine samostatne so šéfmi silových rezortov Francúzska, Spojených štátov, Británie a Turecka, pripomína tlačová agentúra Reuters.



Podľa neho by Ukrajina mohla použiť tzv. špinavú bombu - konvenčnú výbušninu s prímesou rádioaktívneho materiálu. Ukrajina však jadrové zbrane nevlastní.