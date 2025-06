Macron: USA predložili Iránu a Izraelu ponuku na prímerie

Kananaskis 17. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron na zasadnutí lídrov skupiny G7 v Kanade v noci na utorok informoval, že Spojené štáty predložili ponuku na prímerie medzi Iránom a Izraelom. Varoval tiež pred vynútením zmeny režimu v Teheráne silou. TASR informáciu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



„Ponuka na stretnutie a komunikáciu skutočne existuje. Ponuka bola predložená najmä s cieľom dosiahnuť prímerie a potom začať širšie diskusie,“ povedal Macron vo vyhlásení pre médiá. „Teraz musíme zistiť, či sa ňou strany budú riadiť. Ak by sa Spojeným štátom podarilo dosiahnuť prímerie, bola by to veľmi dobrá vec,“ uviedol francúzsky prezident.



Macron tiež vyzval Izrael aj Irán, aby ukončili údery proti civilistom a varoval, že snaha zvrhnúť teheránsky teokratický režim by bola strategickou chybou. „Všetci, ktorí si mysleli, že bombardovaním zvonku možno zachrániť krajinu, sa vždy mýlili,“ vysvetlil.