Macron: Uznanie palestínskeho štátu nie je pre Francúzsko tabu

Paríž 16. februára (TASR) - Uznanie palestínskeho štátu nie je pre Francúzsko tabu, uviedol v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Išlo o jeho prvé takéto vyjadrenie od začiatku vojny v Pásme Gazy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Macron to povedal na spoločnej tlačovej konferencii s jordánskym kráľom Abdalláhom II. v Paríži.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu predtým odmietol plán na medzinárodné uznanie palestínskeho štátu v reakcii na správy amerického denníka The Washington Post o takejto iniciatíve. Vláda amerického prezidenta Joea Bidena a skupina arabských krajín podľa denníka pracujú na komplexnom pláne na dlhodobý mier medzi Izraelom a Palestínčanmi, ktorý zahŕňa pevný časový rámec na vznik palestínskeho štátu.



Macron tiež opätovne varoval Izrael pred útokmi na mesto Rafah na juhu Pásma Gazy, ktoré Izrael bombarduje. "Izraelská ofenzíva v Rafahu by mohla priniesť len bezprecedentnú humanitárnu katastrofu a bola by bodom zlomu v tomto konflikte," povedal.



Netanjahu trvá na tom, že izraelská armáda musí postupovať na Rafah s cieľom dosiahnuť úplné víťazstvo nad hnutím Hamas. To však zvyšuje obavy z nárastu počtu vysídlených osôb. "Mám rovnako ako Jordánsko a Egypt obavy z hromadného vysídlenia populácie," povedal Macron. Dodal, že by to bolo ďalším hrubým porušením medzinárodného práva a predstavovalo by to riziko vystupňovania situácie v oblasti.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael vlani v októbri, pri ktorom podľa izraelských údajov militanti z tohto hnutia zabili približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov.



Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo takmer 28.000 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia tam utrpelo ďalších 68.000 ľudí.