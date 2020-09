Macron v Bejrúte vyzval na rýchle zostavenie novej libanonskej vlády

1. septembra (TASR) - Na rýchle zostavenie krízovej vlády v Libanone vyzval v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý priletel do Libanonu na svoju druhú návštevu krajiny od ničivého výbuchu v bejrútskom prístave. Informovala o tom agentúra AFP.



Po svojom prílete na letisko v Bejrúte Macron uviedol, že nová vláda by mala vzniknúť "čo najskôr". Macron do Libanonu prišiel krátko po tom, čo libanonský prezident Michel Aún poveril zostavením vlády Mustafu Adíba (48), ktorý doteraz zastával post veľvyslanca Libanonu v Nemecku.



Macron však dodal, že nie je na ňom, aby schvaľoval Adíbovu nomináciu na premiéra, píše agentúra DPA.



Adíb ihneď po prevzatí poverenia o zostavení vlády od prezidenta v televíznom prejave uviedol, že "je potrebné zostaviť vládu v rekordnom čase a začať s presadzovaním reforiem".



Adíb sa zaviazal pokračovať v rozhovoroch s Medzinárodným menovým fondom (MMF) o podpore pre Libanon, ktorý čelí najhoršej ekonomickej kríze od občianskej vojny z rokov 1975-1990.



Svetová banka v pondelok oznámila, že výbuch v Bejrúte spôsobil škody na infraštruktúre a hmotnom majetku až do výšky 4,6 miliardy dolárov (3,85 milióna eur).



Macron sa na svojej dvojdňovej návšteve zúčastní aj osláv 100. výročia založenia tzv. Veľkého Libanonu, ktorý bol od roku 1920 súčasťou Francúzskeho mandátu Sýrie a Libanonu.