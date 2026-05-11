Macron v Keni oznámil 23-miliardové investície súvisiace s Afrikou
Autor TASR
Nairobi 11. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok na summite v Keni oznámil investície vo výške 23 miliárd eur v Afrike a Francúzsku. Vytvoriť majú 250.000 nových pracovných miest. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Macron na summite Africa Forward 2026 objasnil, že v spomínaných prostriedkoch je zahrnutých 14 miliárd eur od súkromných a verejných francúzskych subjektov a ďalších deväť miliárd od afrických investorov zameraných na energetickú transformáciu, digitálne technológie a umelú inteligenciu, námorné hospodárstvo a poľnohospodárstvo.
„Nie sme tu len na to, aby sme investovali na africkom kontinente spolu s vami – potrebujeme tiež, aby veľkí africkí podnikatelia investovali vo Francúzsku,“ povedal Macron.
Pred začiatkom summitu Macron uviedol, že kolonializmus už nemožno obviňovať za všetky problémy Afriky. „Nesmieme zbavovať zodpovednosti tých sedem desaťročí, ktoré nasledovali po nezávislosti,“ povedal v rozhovore pre magazín The Africa Report. Bývalé koloniálne mocnosti Európy podľa jeho slov už nie sú „predátormi tohto storočia“.
V prejave na summite tiež povedal, že proces odovzdania afrických umeleckých diel z francúzskych múzeí, ktoré boli odcudzené počas koloniálnej éry, je „nezastaviteľný“. Vyjadril sa tak len niekoľko dní po tom, ako francúzsky parlament schválil zákon, ktorý vláde umožňuje vrátiť ukradnuté artefakty vydaním nariadenia. Doteraz bolo v každom jednom prípade potrebné samostatné hlasovanie.
