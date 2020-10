Macron: V Náhornom Karabachu sú sýrski militanti

Brusel 1. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron si je istý, že na spornom území Náhorného Karabachu pôsobia džihádistickí bojovníci zo Sýrie. Uviedol to vo štvrtok po príchode do Bruselu, kde sa koná zasadnutie Európskej rady. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dnes máme k dispozícií informácie, ktoré s istotou naznačujú, že do Náhorného Karabachu sa dostali cez Gaziantep (mesto v Turecku) sýrski bojovníci z džihádistických skupín. Jedná sa o veľmi závažnú novú skutočnosť, ktorá mení situáciu," uviedol Macron.



Macron zároveň vyzval EÚ a Rusko na "dôsledný dialóg" o bilaterálnych vzťahoch a "nespočetných krízach v našom bezprostrednom okolí". Zdôraznil, že s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v ostatnom čase vedie intenzívne rokovania v súvislosti so situáciou v Bielorusku a v Náhornom Karabachu. Informovala o tom agentúra TASS.



V Náhornom Karabachu prebiehajú od nedele boje medzi arménskymi silami a azerbajdžanskou armádou, pričom si už vyžiadali takmer 130 obetí a stovky zranených.



Náhorný Karabach (Náhorná karabašská republika) je medzinárodne neuznaný štát na území Azerbajdžanu pod vojenskou kontrolou Arménska. O územie Náhorného Karabachu, kde približne 95 percent obyvateľstva tvoria Arméni, vedú Arménsko a Azerbajdžan dlhoročný spor.