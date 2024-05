Macron v Novej Kaledónii prisľúbil odklad volebnej reformy

Nouméa 23. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok uviedol, že odloží reformu volebných zákonov v Novej Kaledónii, voči ktorej tam vypukli nepokoje. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



"Sľubujem, že táto reforma dnes nebude prijatá v súčasnom kontexte," povedal Macron, ktorý na návštevu tohto francúzskeho zámorského územia pricestoval v noci na štvrtok. "Necháme niekoľko týždňov, s cieľom umožniť upokojenie napätia a obnovenie dialógu s cieľom nájsť všeobecnú zhodu," povedal prezident. Situáciu podľa svojich slov opätovne prehodnotí v priebehu mesiaca.



Na základe návrhu zákona by právo voliť získali všetci pôvodní obyvatelia Novej Kaledónie, ale aj obyvatelia súostrovia s najmenej desaťročným pobytom na tomto území.



Podľa vlády v Paríži by na jeho základe do voličských zoznamov pribudlo asi 25.000 ľudí. Novokaledónske hnutie za nezávislosť však v súvislosti s ústavným zákonom vyjadrilo obavy, že v ňom definované zmeny oslabia politický vplyv domorodých Kanakov.



Nová Kaledónia v juhozápadnej časti Tichého oceána je od polovice 19. storočia francúzskym zámorským územím. Názory na to, či by tieto mali ostrovy zostať súčasťou Francúzska, alebo byť autonómne či nezávislé, rozdeľujú tamojšie obyvateľstvo.