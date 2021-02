Macron: V oblasti Sahelu sa treba sústrediť na boj proti GSIM

Paríž/N'Djamena 16. februára (TASR) - Francúzsko zintenzívni úsilie, aby pomohlo zneškodniť skupiny z oblasti afrického Sahelu prepojené na džihádistickú organizáciu al-Káida.



Prostredníctvom videokonferencie s najvyššími predstaviteľmi piatich krajín afrického Sahelu (G5S) to v utorok vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Vyzval tiež krajiny zo skupiny G5S - Burkinu Faso, Čad, Mali, Mauritániu a Niger -, nech aj ony samy zintenzívnia boj proti terorizmu a snažia sa, aby oblasti, kde nateraz pôsobia džihádistickí bojovníci, dostali opäť pod kontrolu.



Agentúra AFP pripomenula, že po tom, čo francúzske jednotky v Sahele v poslednom období pri džihádistických útokoch utrpeli ťažké straty na životoch, sa objavili výzvy na prehodnotenie francúzskej vojenskej misie v tejto časti Afriky. Macron sa však vo svojom príhovore k účastníkom summitu G5S v čadskej N'Djamene nezmienil o škrtoch v operácii Barkhane, do ktorej je zapojených 5100 francúzskych vojakov.



Macron uviedol, že všetky sily budú teraz sústredené na boj proti Skupine na podporu islamu a moslimov (GSIM), a najmä proti jednej z jej hlavných ozbrojených zložiek, Katiba Macina.



Za cieľ Macron označil "zintenzívniť akcie proti terorizmu", ale zároveň podniknúť aj kroky v politickej oblasti a "dať obyvateľom Sahelu niečo, v čo môžu dúfať".



Podľa Macrona je nevyhnutné, aby štáty bojujúce proti džihádistom získali podporu verejnosti pre svoje snahy zamerané na potlačenie povstaleckého hnutia džihádistov.



Francúzsky prezident pripomenul, že v oblasti medzištátneho trojmedzia, kde sa zbiehajú hranice Nigeru, Mali a Burkiny Faso, sa už podarilo "dosiahnuť skutočné úspechy".



"Nepriateľ GSIM stratil svoje pozície a utrpel početné straty," uviedol Macron a dodal, že "medzinárodná mobilizácia pre Sahel nikdy nebola taká silná".



GSIM sa od svojho vzniku deklarovaného v roku 2017 prihlásila k zodpovednosti za niektoré z najväčších útokov v Sahele. V septembri 2018 sa GSIM dostala na čiernu listinu teroristických organizácií v USA.



Jednou z jej hlavných zložiek je Katiba Macina, ktorú vedie radikálny kazateľ Amadou Koufa, ktorý pochádza z etnika Fulbov. Jeho jednotky začali s útokmi v strednej časti územia Mali.



Amadou Koufa robí nábor do svojich jednotiek prevažne medzi členmi svojej vlastnej komunity. Výsledkom toho bolo, že po útokoch, ktoré podnikla Katiba Macina, došlo k represiám voči Fulbom v regióne. Ostatné etnické skupiny, najmä Dogoni a Bambarovia, potom vytvorili tzv. sily sebaobrany, čo vytvorilo živnú pôdu pre etnicky podmienené násilnosti.