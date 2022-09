Macron v OSN označil Ruskú inváziu za návrat do doby imperializmu

New York 21. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil v utorok ruskú inváziu na Ukrajinu za návrat do doby imperializmu. Macron sa takto vyjadril vo svojom prejave na všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN, informuje agentúra AFP.



"To, čoho sme svedkami od 24. februára, je návrat do doby imperializmu a kolónií. Francúzsko to odmieta a bude sa vytrvalo snažiť o mier," povedal francúzsky prezident na VZ OSN. "Kto je teraz hegemónom, ak nie Rusko?" dodal.



Macron vystúpil s prejavom na všeobecnej rozprave VZ OSN len niekoľko hodín po tom, ako proruské úrady avizovali konanie referend o anexii v okupovaných častiach Ukrajiny. Tento krok odsúdili západné krajiny vrátane Francúzska.



"Tí, ktorí teraz mlčia o tomto novodobom imperializme, alebo sa na ňom tajne spolupodieľajú, prejavujú nový cynizmus, ktorý rúca svetový poriadok, bez ktorého nie je možný mier," povedal Macron.



Európske krajiny aj Spojené štáty uvalili na Rusko za inváziu na Ukrajinu rozsiahle sankcie. Viacero rozvojových krajín sa však pokúša nájsť akúsi strednú cestu a vyjadruje aj obavy z toho, že ukrajinská kríza zatieňuje iné problémy, približuje AFP.



Referendá o pričlenení sa k Rusku - v termíne od 23. do 27. septembra - ohlásili v utorok menovite predstavitelia samozvaných republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej, ako aj Ruskom dosadení zástupcovia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny.



Na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku sa po dvoch rokoch koronavírusovej pandémie zišlo zhruba 150 lídrov z celého sveta. Tesne pred Macronom vystúpila s prejavom slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, pričom v priebehu prvého dňa rozpravy má svoj prejav predniesť aj nemecký kancelár Olaf Scholz.